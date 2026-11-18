IT之家 11 月 18 日消息，据路透社今日报道，英伟达创始人黄仁勋虽然已经辞去公司 CEO 和董事职务，但仍有机会通过股东提名机制影响公司董事会。

据介绍，黄仁勋符合公司「代理权准入」（Proxy Access）规则，可以在年度股东大会前提名最多两名独立董事候选人。

英伟达规定，连续至少三年持有公司 3% 以上投票权的股东，或由不超过 20 名股东组成的团体，可以提名董事候选人，并要求公司将相关人选列入代理投票材料。

根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，黄仁勋及其关联实体持有英伟达股份已超过三年，目前持股比例约为 3.5%，达到相关门槛。

不过，获得提名资格并不意味着黄仁勋可以直接安排人选进入董事会。被提名者必须符合英伟达独立董事资格及公司章程、治理政策的相关要求，最终还需要获得股东投票支持。英伟达也有权根据公司章程和治理规定，拒绝不符合条件的候选人。

按照英伟达现行安排，公司年度股东大会通常于每年 6 月举行。英伟达 2026 年代理委托书显示，符合条件的股东可以提名最多两名董事候选人，相关提名还必须满足规定的提交时间和程序要求。

路透社指出，董事会成员负责选举公司管理层并监督企业运营，因此，黄仁勋如果行使这项提名权，仍有机会对英伟达未来的公司治理产生影响。

截至IT之家发稿，英伟达及黄仁勋的代表均未回应其是否计划行使董事提名权。

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