IT之家 11 月 18 日消息，TGA（游戏大奖）现已公布 2026 年度游戏入围名单，以及各奖项入围游戏，最终的颁奖典礼将在 12 月 11 日举行。

在本次年度游戏提名中，《GTA 6》以 8 项提名领跑，《控制：共振》和《生化危机：安魂曲》分别获得 6 项提名，《影之刃零》获 5 项提名，《Big Walk》《007：初露锋芒》以及《塞尔达传说：时之笛》重制版则均获得 4 项提名。

IT之家附 TGA 2026 完整提名名单如下：

年度游戏

《007：初露锋芒》

《控制：共振》

《侠盗猎车手 VI》

《影之刃零》

《生化危机：安魂曲》

《塞尔达传说：时之笛》重制版

最佳游戏指导

《控制：共振》

《侠盗猎车手 VI》

《影之刃零》

《识质存在》

《生化危机：安魂曲》

最佳叙事

《007：初露锋芒》

《控制：共振》

《GTA6》

《生化危机：安魂曲》

《黎明行者之血》

最佳艺术指导

《控制：共振》

《侠盗猎车手 VI》

《神探杰克鼠》

《影之刃零》

《塞尔达传说：时之笛》重制版

最佳配乐与音乐

《皇牌空战 8 希孚之翼》

《侠盗猎车手 VI》

《Mixtape》

《影之刃零》

《塞尔达传说：时之笛》重制版

最佳音效设计

《皇牌空战 8 希孚之翼》

《控制：共振》

《侠盗猎车手 VI》

《生化危机：安魂曲》

《星球大战：银河赛车手》

最佳表演

Patrick Gibson ——《007：初露锋芒》

Angela Sant'Albano ——《生化危机：安魂曲》

Liam McIntyre ——《漫威金刚狼》

Manni L. Perez ——《侠盗猎车手 VI》

Rahul Kohli ——《沙罗周期》

最具影响力游戏

《Big Walk》

《孤山独影》

《Forever Ago》

《奇异人生：重聚》

《莉莉的世界 XD》

《Mixtape》

最佳持续运营游戏

《Arc Raiders》

《最终幻想 14 Online》

《堡垒之夜》

《无人深空》

《巫师 3：狂猎》

最佳社区支持

《红色沙漠》

《绝地潜兵 2》

《无人深空》

《巫师 3：狂猎》

《星际战甲》

最佳独立游戏

《Big Walk》

《孤山独影》

《电车炫客》

《喵喵的结合》

《挖掘者米娜》

最佳独立游戏处女作

《针影裁梦》

《奥秘消退》

《轨道双子星》

《Replaced》

《银松镇》

最佳移动游戏

《明日方舟：终末地》

《怪物猎人：旅人》

《异环》

《宝可梦冠军》

《燕云十六声》

最佳 VR / AR 游戏

《Forefront》

《Into the Radius 2》

《小小梦魇 VR: 异境回响》

《忍者神龟：帝国之城》

《神偷 VR：暗影遗产》

最佳动作游戏

《皇牌空战 8 希孚之翼》

《战争机器：事变日》

《鬼武者：剑之道》

《影之刃零》

《沙罗周期》

最佳动作冒险游戏

《007：初露锋芒》

《控制：共振》

《侠盗猎车手 VI》

《识质存在》

《生化危机：安魂曲》

《塞尔达传说：时之笛》重制版

最佳角色扮演游戏

《最终幻想：共鸣》

《火焰之纹章：万缕千丝》

《怪物猎人物语 3 ～命运双龙～》

《黎明行者之血》

《空之轨迹 the 2nd》

最佳格斗游戏

《2XKO》

《阿凡达传奇：格斗游戏》

《Invincible VS》

《漫威斗魂》

最佳家庭游戏

《Big Walk》

《乐高蝙蝠侠：黑暗骑士之遗》

《Nintendo Switch 运动度假胜地》

《宝可梦 Pokopia》

《耀西与不可思议的图鉴》

最佳模拟 / 策略游戏

《喵喵的结合》

《动物园之星 2》

《宝可梦 Pokopia》

《杀戮尖塔 2》

《星球大战零号连队》

最佳体育 / 竞速游戏

《EA Sports FC 27》

《极限竞速：地平线 6》

《Nintendo Switch 运动度假胜地》

《Screamer》

《星球大战：银河赛车手》

最佳多人游戏

《Big Walk》

《使命召唤：现代战争 4》

《战争机器：事变日》

《失落星船：马拉松》

《超级变色龙》

《轨道双子星》

最佳改编作品

《赛博朋克：边缘行者》第二季

《辐射》第二季

《真人快打 2》

《生化危机：爆发夜》

《超级马力欧银河大电影》

最佳玩家创作内容

《A Dream of Silence: Revamped》——《博德之门 3》

《Create Aeronautics》——《我的世界》

《NoPixel V》——《GTA 线上模式》

《星球大战机器人大亨》——《堡垒之夜》

《TTK Testing》——《Roblox》

年度最佳内容创作者

Cdawg

Cellbit

IShowSpeed

LilSimsie

OhnePixel

无障碍创新奖

《刺客信条：黑旗记忆重置》

《极限竞速：地平线 6》

《战争机器：事变日》

《漫威金刚狼》

《节奏天国奇迹之星》

最受期待游戏

《神鬼寓言》

《最终幻想 7：启示录》

《战神：劳菲》

《生化危机：代号维罗妮卡》重制版

《巫师 4》

最佳电竞游戏

《反恐精英 2》

《Dota 2》

《英雄联盟》

《无尽对决》

《无畏契约》

最佳电竞选手

Chovy

Donk

Erde

Yatoro

Zywoo

最佳电竞战队