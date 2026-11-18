IT之家 11 月 18 日消息，根据美国证券交易委员会（SEC）昨日（11 月 17 日）公示的上市注册文件，Anthropic 的 A 类普通股已获准在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“ANT”，IPO 发行价区间维持每股 70 至 78 美元（现汇率约合 467.5 至 521 元人民币）不变。

Form 8-A12B：公司申请证券在纳斯达克等交易所挂牌的登记表，通常会写明交易所、证券类别和拟用股票代码。Form S-1 / S-1/A：IPO 招股说明书及修订稿，包含发行股数、价格区间、募资用途、风险因素和财务资料。

IT之家注：纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）是纳斯达克旗下三个股票市场层级中要求最高的一档，通常被视为“优质大型公司”的上市板块。

纳斯达克的三个市场都在同一个交易所交易系统内进行买卖，投资者在券商下单时通常不会感到明显差别；差别主要在于上市资格标准、持续合规要求和市场定位。

市场层级 英文名称 定位 主要特点 全球精选市场 Nasdaq Global Select Market 最高层级 面向规模大、财务表现和流动性要求最高的公司 全球市场 Nasdaq Global Market 中间层级 面向已具备一定规模和流动性的成长型公司 资本市场 Nasdaq Capital Market 较低层级 上市门槛相对较低，常适合较小市值或早期成长公司

文件显示，公司拟公开发行 8.25 亿股 A 类普通股，其中公司发行约 8.014 亿股，现有股东出售约 2,365 万股；发行价区间维持每股 70 美元至 78 美元（现汇率约合 467.5 元至 521 元人民币）。

按 74 美元（现汇率约合 494.3 元人民币）中值估算，本次公开发行规模约 611 亿美元（现汇率约合 4,081.03 亿元人民币）；若承销商全额行使至多 1.2375 亿股的额外配售选择权，发行规模将进一步扩大。

除公开募股外，公司还安排了一笔 260 亿美元（现汇率约合 1,736.61 亿元人民币）的同步私募配售，参与方包括谷歌、英伟达、AMD、微软、博通、美光及台积电等科技企业。按中值计算，IPO 与私募配售合计预计带来约 846 亿美元（现汇率约合 5,650.65 亿元人民币）净募资；若承销商超额配售权全部行使，则约达 937 亿美元（现汇率约合 6,258.46 亿元人民币）。

最新文件还披露了股权激励成本：按 74 美元（现汇率约合 494.3 元人民币）中值估算，此前批准的约 4,700 万份限制性股票单位对应约 35 亿美元（现汇率约合 233.77 亿元人民币）费用；另因约 6,700 万份 RSU 归属时间调整，新增约 30 亿美元（现汇率约合 200.38 亿元人民币）费用，合计约 65 亿美元（现汇率约合 434.15 亿元人民币）。

股权结构方面，IPO 后亚马逊预计持有约 14.7% 的流通股本，谷歌约持有 13.7%；若亚马逊可转债全部转换，其持股比例最高可达 23.8%。

市场对这次发行反应热烈。据报道，Anthropic 的 IPO 认购需求接近发行股份数量的七倍；公司优先向现有投资者配售股份，因此部分新投资者可能获得低于预期的配额。