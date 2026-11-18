IT之家 11 月 18 日消息，徕卡（Leica）昨日（11 月 17 日）推出 ZM 11 系列新款腕表 ——ZM 11 Green Spirit。这款腕表以“绿色”为视觉核心，通过双层表盘结构，让颜色随光线和观察角度在绿色与灰色之间变化。

新款采用 41 毫米不锈钢表壳，厚度 13 毫米，防水深度达 100 米。表盘上的时标采用拉丝与抛光结合的工艺，指针则经过钻石切割处理，在不同角度下呈现更丰富的反光层次；3 点位设有日期显示窗，指针与时标均填充瑞士 Grade A Super-LumiNova 夜光材料，便于弱光环境读取时间。

动力方面，ZM 11 Green Spirit 搭载徕卡与瑞士机芯制造商 Chronode 合作开发的 LA-3,001 自动上链机械机芯。该机芯内含 35 颗宝石，振频为每小时 28,800 次，即 4Hz，动力储存约 60 小时；满链状态下约可运行 2.5 天，日常短时间摘下后无需立即重新上链或校时。

徕卡表示，这款机芯经过五个方位测试，日误差控制在-4 至 +6 秒之间，兼顾机械腕表的传统质感与现代佩戴需求。

腕表还配备 Leica Easy Change 快换表带系统，其设计灵感来自徕卡相机镜头的释放机构：按下标志性红点按钮，即可更换橡胶、织物或金属表带，以适应通勤、运动或正装等不同场景。

ZM 11 Green Spirit 将通过徕卡指定门店、官方线上商店及授权零售商销售。美国市场零售价约为 7,800 美元（IT之家注：现汇率约合 52,103 元人民币），欧洲售价约 6,800 欧元（现汇率约合 49,909 元人民币）起；国行售价尚未公布。

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