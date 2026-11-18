IT之家 11 月 18 日消息，根据市场调查机构 Sensor Tower 昨日（11 月 17 日）公布最新预估统计数据，全球《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）游戏累计预购量已达 1,588 万份，累计预估营收 15.4 亿美元（现汇率约合 102.87 亿元人民币）。

从平台分布看，索尼 PlayStation 平台贡献约 1,183 万份预购、占比 75%；Xbox 平台为约 404 万份，占比 25%。两大平台的预购收入差距同样明显，PS 端预购收入 11.5 亿美元（现汇率约合 76.82 亿元人民币），Xbox 端为 3.9 亿美元（现汇率约合 26.05 亿元人民币）。

IT之家注：Sensor Tower 的“营收”指玩家预付的消费金额，尚未等同于发行商最终确认的会计收入，而退款、平台抽成及税费等因素均会影响最终结算。

尽管如此，市场热度仍极为惊人。Sensor Tower 估算显示，《GTA6》预购量在 10 月 13 日约为 608 万份，至 11 月 17 日已升至 1,588 万份；仅 11 月 16 日至 17 日，预购量便增加近 100 万份。

Sensor Tower 估算，《GTA6》在 11 月 10 日全球 PS5 和 Xbox 数字预购已达约 969 万份，超过了《赛博朋克 2077》此前公开的 800 万份以上预购纪录。

到 11 月 17 日，估算预购量进一步升至约 1,588 万份，远高于《赛博朋克 2,077》的旧纪录，因此媒体将其称为“游戏史上最高预购”。

索尼表示，《GTA6》是 PlayStation Store 历史上预购量最高的游戏；微软也表示，它是 Microsoft Store 历史上预购量最高的游戏。