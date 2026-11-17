IT之家 11 月 17 日消息，《GTA 6》即将迎来期待已久的发售，Take-Two CEO 施特劳斯 · 泽尔尼克近日批评 Anthropic、OpenAI 等公司，认为它们放任用户利用生成式 AI 抄袭和仿制现有游戏。

生成式 AI 在游戏开发中的应用一直饱受争议，近几个月来，AI 仿制游戏的问题愈发突出。一些 Steam 游戏开发者甚至取消了试玩版或测试活动，担心自己的作品尚未正式发售，就被人利用 AI 仿制并抢先上架。

泽尔尼克近日接受 IGN 采访时，被问及是否希望更多 AI 公司限制用户通过逆向工程复制游戏。他回应称：“我认为所有公司都应该保护知识产权，既要保护自己的，也要保护别人的。Anthropic 和 OpenAI 本身就是靠知识产权做生意的，一边侵犯别人的知识产权，一边指望别人保护自己的知识产权，未免有些讽刺。”

此前，不少游戏开发者的作品在短短几分钟内就被仿制。近几个月来，利用 AI 辅助编程重新编译游戏的做法越来越多，《马力欧卡丁车 Wii》《班卓熊大冒险 2》和《塞尔达传说：织梦岛》等作品都被“逆向研发”。

Anthropic 最近因此修改了 Claude 的底层代码，禁止用户利用 AI 重新制作他人的特定游戏。Anthropic 技术人员阿迪 · 奥斯马尼当时解释称：“利用 Claude 侵犯知识产权违反我们的使用政策。原创游戏、同类型游戏，以及使用自己设计的内容和素材开发的游戏，仍应能够正常制作。”

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