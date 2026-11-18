IT之家 11 月 18 日消息，深层超高温地热发电企业 Quaise Energy 当地时间 17 日宣布，该企业已同 Google（谷歌）签署一项购电协议，计划从 2030 年开始向谷歌位于美国俄勒冈州的数据中心站点交付 50MW 的清洁电力。

根据《华尔街日报》的报道，这笔交易总价值超 5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 33.4 亿元人民币）。

IT之家了解到，Quaise Energy 拥有一套基于毫米波技术的深层钻孔系统，深度达到 3~20km，温度达到 300~500℃，每口深层钻井可提供 10 倍于传统地热系统的能量产出。

该企业的旗舰站点 Project Obsidian 位于俄勒冈州中部，总设计发电能力达 250MW；其中首期预计 2030 年进入商业运营阶段，常时供电能力 50MW。

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