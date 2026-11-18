IT之家 11 月 18 日消息，在接连经历了微软 365 和苹果服务大规模故障之后，网上突然又传出“谷歌 Gmail 故障”的传闻。

北京时间今日凌晨，谷歌紧急回应称目前没有发现 Gmail 出现大范围服务中断的迹象，并提醒用户可以通过 Google Workspace 服务状态仪表板查看实时运行情况。

据 TechCrunch 报道，此次回应发生在苹果多项服务出现故障期间。当天，社交媒体 X 上开始流传 Gmail 发生服务中断的消息，部分用户称遇到了邮件收发问题，也有用户表示服务运行正常。谷歌随后主动发布声明，澄清目前没有发现大范围故障。

故障传言可能与监测平台 Downdetector 发布的一条信息有关。该平台通过用户主动提交的故障报告，汇总各类互联网服务的异常情况。美国东部时间 11 月 17 日中午 12 时左右，Downdetector 收到超过 2800 条 Gmail 故障报告，其中多数涉及邮件接收问题。

IT之家注：Downdetector 并非官方故障确认平台，其数据主要反映用户报告情况，并不能直接证明服务发生大范围中断。

随着近期多起科技系统故障引发用户对网络攻击的担忧，一些用户可能将普通技术问题也报告为服务宕机，这可能进一步降低此类众包数据的参考价值。

近期美国科技服务接连出现异常。过去一周，Microsoft 365、Outlook 等服务发生大规模中断；苹果当地时间 11 月 17 日也因内部系统更新引发故障，影响 iCloud、Apple Pay 等多项服务。

此外，美国联邦航空管理局（FAA）通信网络故障曾导致全国航班停飞，联合航空和部分银行也报告了技术问题。

针对近期接连发生的系统故障，美国国家情报总监杰伊 · 克莱顿（Jay Clayton）当地时间 11 月 17 日在接受福克斯商业频道采访时表示，目前没有迹象表明美国正遭遇协调一致的网络攻击，也没有证据显示相关事件由国家支持的行为主体发起。

克莱顿认为，近期系统故障增多可能与企业大规模更新和修补系统有关。他表示，随着更多软件漏洞被发现，各类机构正在关闭部分系统、升级软件并部署安全补丁，但部分系统在更新后未能按照预期恢复运行。

克莱顿还提到了人工智能可能带来的影响。他表示，新一代 AI 模型发现此前未知软件漏洞的能力不断增强，促使企业加快系统升级和安全补丁部署，而大规模维护操作也可能带来新的稳定性问题。