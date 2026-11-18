IT之家 11 月 18 日消息，Anthropic 昨日（11 月 17 日）更新 Claude 平台文档，宣布引入名为“关联计费”（Linked Billing）的 OAuth 测试版功能。用户未来使用某个第三方 AI 应用时，可以直接使用自己的 Claude 账户支付背后真实的 AI 调用费用。

以往企业或开发者若在编码助手、工作流自动化等第三方工具中调用 Claude，往往需要共享 API 密钥。密钥一旦泄露，可能被他人用于调用并产生费用。

而“关联计费”不再由开发者统一承担模型使用成本，开发者可将自家应用与客户的 Claude Platform 组织关联，让客户直接为其在应用中产生的 Claude API 调用付费。

在控制与安全方面，用户须拥有其 Claude 组织的 Admin 或 Billing 角色才能完成授权。用户可在 Claude Console 的“已关联平台”页面查看应用费用、设置每月支出上限，或随时解除关联；处于测试阶段的应用，用户必须设置不超过 50 美元（IT之家注：现汇率约合 334 元人民币）的月度限额。

对中小型 AI 应用团队而言，这项功能有望改变传统“平台先垫付、再向客户转售”的商业模式。客户只需在应用内点击“链接你的 Claude 组织”，登录 Claude 并完成授权，即可将组织与该应用绑定；此后，开发者可在每次 Claude API 请求中自行选择由客户或自己付费。

在数据与合规方面，Anthropic 明确表示，请求实际运行在开发者自己的组织中，因此开发者的速率限制、模型访问权限、服务层级、数据保留策略和加密密钥均会生效；客户自身的零数据保留、业务关联协议或客户管理加密密钥等安排并不自动适用于这些请求。