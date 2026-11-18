IT之家 11 月 18 日消息，科技媒体 Business Insider 今天（11 月 18 日）发布博文，报道称在黄仁勋突发离职后，英伟达及其风险投资部门 NVentures 已联系至少 3 家其投资的机器人初创公司，明确表示业务将“照常进行”，以稳定市场对其机器人投资战略的担忧。

这一动作发生在临时 CEO 科莱特 · 克雷斯（Colette Kress）接掌公司之际。市场担忧，在黄仁勋离任后，英伟达对 AI、机器人和“物理 AI”初创企业的投资节奏可能放缓，相关公司对融资、算力资源及合作前景产生疑虑。

黄仁勋长期将机器人与“物理 AI”（physical AI）视为英伟达的重要增长方向。IT之家注：“物理 AI”是指能够感知、决策并在真实世界中行动的人工智能。

黄仁勋此前曾称，机器人是科技行业“首次有机会切入一个迄今基本缺乏技术的 50 万亿美元（现汇率约合 333.99 万亿元人民币）产业”。在其任内，英伟达不仅向机器人公司提供芯片、仿真工具和软件，也通过投资将初创企业纳入自身生态。

PitchBook 数据显示，英伟达已投资超过 35 家机器人和物理 AI 公司；其中 29 家披露的融资总额接近 110 亿美元（现汇率约合 734.78 亿元人民币）。其投资组合包括人形机器人公司 Figure AI、Neura Robotics，机器人基础模型开发商 Skild AI，以及自动驾驶软件公司 Wayve 和自动驾驶卡车初创公司 Waabi 等。