IT之家 11 月 18 日消息，日本电信运营商 KDDI 今日宣布推出 INFOBAR ZERO 手机，新机售价 3.278 万日元（IT之家注：现汇率约合 1,373 元人民币），12 月 25 日发售。作为参考，KDDI 上一次发布 INFOBAR 系列手机还是 2018 年的 INFOBAR xv。

据介绍，INFOBAR ZERO 手机由 au Design project 负责策划。该机主打减法设计，产品定位集中在电话、短信等基本通信需求，刻意不支持网页浏览和社交媒体应用程序等。手机配备 200 万像素摄像头，可拍摄复古风格照片。

外观方面，这款手机由深泽直人设计，提供 NISHIKIGOI、ICHIMATSU 和 SUNANEKO 配色。手机的外形延续了 INFOBAR 系列一脉相承的风格，拥有撞色设计的数字键盘。

规格方面，这款手机搭载联发科 MT8765WA 处理器，拥有 1GB 内存和 8GB 存储空间。支持 4G LTE 通信、Wi-Fi（仅用于软件更新和 eSIM 激活）和蓝牙 4.2（用于文件共享等），采用 USB Type-C 接口。

此外，这款手机由 CPspeed 制造，支持 povo2.0 和 Keitai Plan 等通信套餐，同时支持双卡（nanoSIM+eSIM）功能。不支持防水防尘、Osaifu-Keitai 移动支付和 NFC。

IT之家注：INFOBAR 是日本运营商 KDDI 推出的设计导向系列手机，以简洁造型、彩色机身和标志性的“瓷砖式按键”闻名。初代产品发布于 2003 年 10 月 31 日，后来被纽约现代艺术博物馆（MoMA）纳入永久收藏。