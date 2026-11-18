IT之家 11 月 18 日消息，根据开源硬件制造商 Radxa（瑞莎）分享的文档，瑞芯微计划于 2027 年第 1 季度交付下代通用处理器 RK3668 的样品。

RK3668 将采用 6nm 制程工艺，CPU 集成 6 个 Arm Cortex-A725、2 个 Arm Cortex-A520，搭配 Arm Mali G2 Pro MC4 GPU (1.23TFLOPS)，自研 NPU 具备 44 TOPS (INT8) 稀疏算力，配备 2×24M + 1×16M 的 ISP，支持 8K60 的 H.264 / H.265 解码，允许 2 路 8K60 或 6 路 4K60 输出。

该处理器支持 64-bit LPDDR5X-8533 / 96-bit LPDDR6-10667 内存，最大 64GB；存储方面 UFS 4.0 （20-lane）、eMMC 5.1、SD、SPI、NVMe 等多种形式；具备 PCIe Gen5、SATA、USB、RGMII 等一系列 I/O。

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