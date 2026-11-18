IT之家 11 月 18 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（11 月 17 日）发布博文，报道称苹果公司正在推进一项改进，未来 iPhone 用户有望在第三方通话、联系人应用中更方便地使用“工作号”和“私人号”两张 SIM 卡。

这项改进主要增强 iPhone 应用的双 SIM 支持，由开发者 Airelec Clima 于今年 8 月 9 日提交，目标是让第三方通话和联系人应用，能够更好地调用 iOS 中已有的双卡信息，目前已进入“第三阶段”。

IT之家查询公开资料，苹果的互操作性请求流程总共分为 3 个阶段：Phase I（资格评估）、Phase II（设计 / 项目计划）、Phase III（实施与发布）。其中第三阶段也是最后阶段，苹果会根据项目计划开发互操作性解决方案，并在未来的预发布版本或软件更新中发布。

第三方应用目前无法读取用户为蜂窝线路设置的名称，例如“工作”、“个人”，也无法读取或修改 iOS 中为特定联系人保存的默认拨号线路。

若功能落地，用户在第三方联系人应用中给同事打电话时，可直接选择工作号码；苹果“电话”和“通讯录”应用也会同步这一偏好。应用还能显示用户熟悉的“工作”“个人”标签，帮助用户一眼分辨两张卡，避免误拨私人号或工作号。

开发者还希望第三方应用能识别通话记录中实际使用的线路。这样用户在第三方拨号应用中查看通话历史时，可能看到某通来电究竟来自工作号还是私人号，从而更清晰地区分工作与生活。