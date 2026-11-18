IT之家 11 月 18 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（11 月 17 日）发布博文，报道称部分 Windows 11 用户反馈安装 11 月累积更新 KB5132043 与 KB5132061 后，出现打印连接故障。

根据微软社区帖子，一位管理员说安装 KB5132043 会导致连接的打印机显示为“未连接”，即使尝试排查打印机问题，问题依旧存在，唯一恢复打印功能的方法是卸载热补丁更新。

另一份报告描述了 11 月安装 CU 后出现的类似问题。该用户表示，Excel、Word、Adobe Acrobat 及其他应用程序的打印功能停止工作，甚至连 Microsoft 内置的“打印成 PDF”功能也受到了影响，重装打印机驱动程序也没有改善。

IT之家此前报道，微软承认适用于 Windows 11 系统的 11 月更新存在 Bug，可能导致部分 Word 文档无法打印。

在故障表现方面，该 Bug 触发条件较为特殊，文档中的图像在所选打印分辨率下，渲染宽度或高度为零。这类图像未必肉眼可见，可能用于水印、版面定位，也可能由文档生成工具插入。

此外，还有管理员反映，KB5132043 导致 Citrix Workspace App（LTSR）无法启动，卸载或重装也失败，图形界面不再出现。排查发现，位于 C:\Windows\SysWOW64 的 32 位 Windows 安装程序 msiexec.exe 无法运行，问题疑似与该热补丁更新的 msi_hotpatch.dll 有关；卸载更新并重启后，系统恢复正常。

另外用户称财务软件 Sage 50 2026.2 在进入“供应商 > 支付账单”功能时会卡死或崩溃，而未安装相关更新的电脑未受影响；卸载 KB5132043 或 KB5132061 后，受影响模块可恢复使用。