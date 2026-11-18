IT之家 11 月 18 日消息，索尼已经确认，玩家想要在 PS5 上运行即将发售的《GTA 6》，必须先安装近期推出的 PS5 系统固件 14.23 更新。Rockstar Games 也转发了索尼在社交媒体上发布的相关消息。

当地时间 11 月 17 日，索尼发布了 PS5 系统软件更新 26.07-14.23.00，安装包大小为 1.267 GB。根据索尼官方更新说明，此次更新主要是对系统软件进行了一些安全修复。

如今，距离《GTA 6》于 11 月 19 日午夜在全球陆续解锁仅剩数小时，PlayStation 美国官方客服 X（原 Twitter）账号终于证实了此前外界的猜测。

官方表示：“索尼互动娱乐（Sony Interactive Entertainment）已发布一项 PS5 系统软件更新，玩家必须安装该更新才能游玩《GTA 6》。请在 11 月 19 日午夜之前下载并安装更新，以确保能够在游戏发售当天正常游玩。”

外界认为，此次不同寻常的 PS5 更新可能会限制旧版系统访问 PlayStation Network（PSN）。这意味着，如果玩家没有将系统升级到 14.23 版本，就无法在 PS5 上游玩《GTA 6》。

值得注意的是，此次 14.23 版本更新发布的前一天，一名颇具影响力的 PS5 破解研究人员曾声称，自己是首位在 14.22 版本系统上成功提取游戏二进制文件的人。不过，对方并未公开任何越狱工具。

IT之家注意到，过去两个月，PlayStation 自制软件社区（Homebrew）多次发布 PS5 越狱方案。

例如，9 月下旬，一款支持运行 7.00 至 13.60 固件版本的 PS5 主机越狱方案震动了整个自制软件社区。当时，这意味着只要 PS5 主机在此前一周内没有升级系统，几乎所有符合条件的设备都可能受到影响，其中甚至包括 PS5 Pro。

这对索尼而言意义重大，因为越狱后的 PS5 可以被用户修改，甚至可能为电子游戏盗版打开大门，也直接威胁到 PS5 的系统安全。

不过，随后有玩家发现，部分 PS5 游戏已经要求系统升级至更新的 14.00 版本才能下载游戏更新。这也让破解社区重新将目标转向针对新版系统软件开发越狱方案。

由此形成了一场类似“打地鼠”的攻防战：自制软件社区不断尝试破解最新的 PS5 固件，而索尼每推出一个旨在加强安全防护的新版本，破解者就不得不重新寻找漏洞，再次展开攻关。

这也引发了另一层担忧：假如破解者最终能够针对《GTA 6》运行所必需的固件版本开发越狱工具，那么 Rockstar 的这款游戏就有可能在 PS5 平台遭到盗版，甚至可能进一步通过非官方渠道出现在 PC 平台。

对于索尼而言，真正的问题在于，能否最终在这场与自制软件社区的攻防战中占据上风。这关系到索尼主机平台的长期安全，因为游戏发行商和开发商都依赖 PlayStation 平台保护旗下游戏作品。随着能力越来越强大的 AI 模型出现，这一问题也变得更加棘手。

就在上周，Rockstar 母公司 Take-Two Interactive 首席执行官斯特劳斯 · 泽尔尼克（Strauss Zelnick）接受 IGN 采访时表示，公司正在认真应对安全威胁，并强调玩家更愿意按照 Rockstar 原本的设计，通过官方渠道体验《GTA 6》的完整内容，而不是选择一个非官方 PC 版本。

在一场面向投资者的问答活动中，泽尔尼克被多次问及 AI 可能带来的逆向工程问题。他再次对此作出强硬回应，并暗示 Take-Two 已准备好通过法律手段维护自身权益。

泽尔尼克表示：“长期以来，由于游戏文件体积庞大、盗版过程复杂，以及游戏需要连接服务器等原因，我们所在的行业基本上一直不太容易受到盗版问题的影响。毫无疑问，由于技术限制，想要完整复刻玩家按照我们的设计方式体验游戏的整个过程，将会非常困难。不过，正如你所说，这一问题未来会变得更加严峻，我们对此也有充分认识。因此，我们正全力加强技术防御，并在适当情况下强化法律层面的应对措施。当然，我们并不是对此掉以轻心，但所有娱乐行业都不可避免地会受到一定程度的盗版影响。这种情况很可能会以不同程度蔓延到我们的业务中。我认为这一问题是可以控制的，公司也正在积极应对。”