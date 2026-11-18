IT之家 11 月 18 日消息，苹果前董事长亚瑟 · 莱文森（Arthur Levinson）已提交出售 9 万股苹果股票的申请，按当前市值计算，这批股票价值约 3,180 万美元（IT之家注：现汇率约合 2.12 亿元人民币）。此次拟出售计划恰逢苹果股价创下历史新高之后，不过从交易规模来看，其对公司股价的直接影响可能相当有限。

据莱文森于 2026 年 11 月 16 日向美国证券交易委员会（SEC）提交了 144 号表格文件，他计划出售 9 万股苹果普通股，交易总市值为 3,176.5885 万美元（现汇率约合 2.12 亿元人民币）。

这些股票归属于 Homeplace 信托基金，拟议交易将由嘉信理财（Charles Schwab）负责处理。文件显示，这批股票的取得日期为 2001 年 2 月 27 日。

莱文森于 2011 年出任苹果董事长，一直任职至 2026 年 9 月。随后，蒂姆 · 库克（Tim Cook）转任执行董事长，约翰 · 特努斯（John Ternus）接任 CEO。莱文森目前仍担任苹果首席独立董事。

需要注意的是，144 号表格仅用于披露拟议中的股票出售计划，并不代表相关交易已经完成。

尽管 3,180 万美元（现汇率约合 2.12 亿元人民币）听起来不是一笔小数目，但苹果目前的已发行股票总量约为 145.3 亿股。莱文森此次计划出售的股票仅占苹果总股本的 0.00062%，因此可能带来的直接抛售压力相对有限。