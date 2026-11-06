营收创纪录后苹果拟发 70 亿美元债券，时隔一年半重返债市

IT之家 11 月 6 日消息，根据美国证券交易委员会 11 月 5 日披露的初步招股说明书，苹果计划发行七期债券，市场预计融资规模约为 70 亿美元（IT之家注：现汇率约合 467.78 亿元人民币）。

彭博社昨日曾爆料苹果时隔一年半重返债券市场，所得资金将用于回购股票、派发股息等，而目前该消息已得到确认。这将是该公司自 2025 年 5 月融资 45 亿美元（现汇率约合 300.71 亿元人民币）以来首次发行债券，若最终规模达到 70 亿美元（现汇率约合 467.78 亿元人民币），将比上一轮多出 25 亿美元（现汇率约合 167.06 亿元人民币）。

此次拟发行债券包括两只浮动利率票据和五只固定利率票据，到期时间从 2028 年一直延伸至 2036 年。浮动利率票据的利率与担保隔夜融资利率（SOFR）挂钩，每季度调整；固定利率票据则每年付息两次。高盛、美国银行证券、德意志银行证券和摩根大通担任承销机构。

苹果表示，募集资金将用于一般公司用途，包括股票回购、派发股息、营运资金、资本支出、收购以及偿还既有债务，但未披露各项用途的具体金额。

值得注意的是，苹果并不缺乏现金。公司最新财报显示，其 9 月季度营收达 1,145 亿美元（现汇率约合 7,651.49 亿元人民币），运营现金流为 280 亿美元（现汇率约合 1,871.11 亿元人民币）；2026 财年末，苹果持有现金、现金等价物及有价证券合计 1,369 亿美元（现汇率约合 9,148.38 亿元人民币），全年自由现金流约 1,361 亿美元（现汇率约合 9,094.92 亿元人民币）。

科技媒体 AppleInsider 解读认为此次举债更像是财务策略，苹果在 2026 财年回购了 858 亿美元（现汇率约合 5,733.61 亿元人民币）股票，并支付 157 亿美元（现汇率约合 1,049.16 亿元人民币）股息及股息等价物，同时还在 4 月批准了最高 1,000 亿美元（现汇率约合 6,682.52 亿元人民币）的新回购计划。通过低成本发债，苹果可在继续回报股东的同时，保留现金储备，用于未来投资或应对市场变化。

苹果未来一年约有 100 亿美元（现汇率约合 668.25 亿元人民币）债券本金到期，另有 20 亿美元（现汇率约合 133.65 亿元人民币）短期商业票据待偿。新债券也可能被用于债务再融资，帮助公司优化到期结构、降低集中偿付压力。