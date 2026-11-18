IT之家 11 月 18 日消息，广汽传祺今日宣布，传祺越 7 两驱激光雷达版下线仪式暨上市发布会将于 11 月 20 日举行。

目前越 7 仅为高配车型四驱 Ultra 版和四驱卫星通信版提供了城区 + 高速辅助驾驶，包含 1 颗 192 线激光雷达，其它车型均未配备辅助驾驶系统。

据IT之家此前报道，9 月 22 日，传祺越 7 正式上市，其中两驱版提供两个版本，上市指导价 16.98-18.58 万元，不含辅助驾驶系统。10 月 16 日，越 7 四驱卫星通信版上市，官方指导价 22.58 万元，限时权益价 21.78 万元。

两驱 Pro 版：上市指导价 16.98 万元，上市权益价 16.18 万元

两驱 Max 版：上市指导价 18.58 万元，上市权益价 17.78 万元

四驱 Max 版：上市指导价 20.58 万元，上市权益价 19.78 万元

四驱 Ultra 版：上市指导价 21.58 万元，上市权益价 20.78 万元

四驱卫星通信版：上市指导价 22.58 万元，上市权益价 21.78 万元

越 7 整体采用方盒子造型，其中两驱版车型长宽高分别为 4999（四驱版长 5045）/2004/1933mm（含小书包），轴距为 2900mm，定位为中大型 SUV。两驱版接近角 30 度，离去角 33 度，最小离地间隙 210mm。

新车内饰搭载的 1.1 米全景贯穿式星际屏、星环视界仪表以及 15.6 英寸 2.5K 中控屏，可以实现多层组合信息交互，配备高通 QCM8838 旗舰芯片，搭载 ADiGO 7.0 星河智舱系统，全车配备 12 扬声器。

动力方面，传祺越 7 两驱版采用 1.5T 发动机 + 单电机组成的全新一代星源插混系统，综合功率 330 千瓦，综合扭矩 605 N·m，0-100km/h 加速时间 7.49 秒。