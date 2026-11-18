IT之家 11 月 18 日消息，如果你玩过《GTA》系列的任何一款正统作品，想必都曾在犯罪后听到警察通过无线电通报你的违法行为，这一设定从系列第一部作品开始就一直存在。不过，《GTA 6》却是系列中第一款真正解释主角为什么能够听到警察无线电通话的游戏。

在《GTA 6》的早期剧情中，杰森（Jason）的黑客朋友兼大麻爱好者卡尔（Cal）帮了他一个忙。卡尔拿出手机，为杰森安装了一款自制的警用无线电扫描应用。

从那以后，杰森就能通过手机收听警方的无线电通话，了解警察如何报告他的行动、犯罪行为以及所在位置。这项设定与此前几乎所有《GTA》系列作品保持一致。

之后，当《GTA 6》允许玩家自由操控露西亚（Lucia）在开放世界中探索时，她的手机上同样已经安装了这款警用无线电扫描应用。游戏并没有展示卡尔为她安装应用的过程，所以只能假设这是在镜头之外完成的。

Rockstar 其实并没有必要专门花时间解释玩家为什么能在《GTA》系列中听到警察的无线电通话。这毕竟只是一款电子游戏，而游戏中本来就有很多不符合现实逻辑的事情。角色死亡后可以重新复活，主角永远不会变老，没有安装无线电扫描器却能听到警察的通话。这些都是电子游戏里再普通不过的设定。

不过，Rockstar 这次专门为《GTA 6》补上了一个合理的解释，说明杰森和露西亚究竟是如何听到警方无线电通话的。而且，这一设定并不只是为了让剧情显得更加真实，它还直接影响游戏玩法。

据IT之家了解，两位主角能够通过警方通报，判断警察是否已经发现了自己的汽车，或者是否已经掌握了他们的穿着特征。在逃避警方追捕的过程中，他们甚至会主动讨论无线电中传来的消息。

因此，能够听到这些通话的不只是屏幕前的玩家，游戏中的主角本人也能听见。

在过去的作品中，玩家完全可以把警察无线电通话理解为一种单纯的游戏机制，认为主角实际上并没有听到这些信息。但在《GTA 6》中，情况已经不一样了。

看来，Rockstar 终于觉得有必要为《GTA》系列这项经典设定提供一个符合游戏世界观的解释了。