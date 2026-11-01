IT之家 11 月 19 日消息，近期 AI 逆向实现了很多有趣的项目，让很多不少设备有了新玩法。其中，让各式各样的设备刷入苹果 iOS 系统，是当下最受欢迎的探索方向之一。

参考IT之家此前报道，已有小米 8 刷入 iOS 16.5 系统并伪装成 iPhone X、REDMI K20 Pro 刷入苹果 iOS 16 测试固件包变身真“全面屏 iPhone”等先例。不过刷入 iOS 后的设备常常伴随着功能缺失和运行不稳定，最典型的就是 Wi-Fi 下线、Face ID / Touch ID 失效等。

博主 @BugOS技术组 昨晚分享的视频显示，已有刷入 iOS 系统的安卓设备成功“复活”Touch ID，实现指纹解锁功能，同时录制指纹也是正常的。

从目前的进度来看，安卓手机刷入 iOS 系统已从最初的尝鲜逐步走向可日用的水平，虽然项目整体仍处于早期移植阶段，很多硬件驱动还需要继续适配，但后续发展值得期待。IT之家也将保持关注，并在第一时间带来最新情报。

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