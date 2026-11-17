IT之家 11 月 17 日消息，据 X（原 Twitter）用户 pdfu 分享的一项新发现，苹果正在测试 iPhone 导航栏的一种更柔和的视觉效果，有望重新引入部分 iOS 26 中采用的设计风格。

IT之家注意到，这项调整主要涉及应用顶部导航栏与滚动内容之间的过渡效果。当用户向上滚动页面时，文字及其他界面元素会在导航栏下方逐渐淡出，并融入更加柔和的模糊效果，而不是在导航栏边缘形成一道明显的分界线。

pdfu 分享的对比图展示了两种效果：关闭测试功能时，导航栏下方有清晰的边缘，与下方列表内容形成明显分隔；开启功能后，导航栏与滚动内容之间的边界变得更加柔和，内容会逐渐融入模糊区域。

据 pdfu 介绍，这项效果预计仅在液态玻璃色调设置为 25% 或更低时出现，而且只适用于采用默认样式的导航栏。

目前，这项柔和淡出效果在最新的 iOS 27.3 开发者测试版中仍被一个内部功能开关禁用，普通用户暂时无法通过系统设置直接启用。

苹果此前已在 iOS 27 中重新调整液态玻璃设计，重点改善界面可读性，其中包括让应用顶部内容区域背后的背景更加统一。此外，苹果还用连续透明度滑块取代了此前的“清透”和“着色”两种预设模式，让用户能够更精细地控制液态玻璃效果。

至于苹果是否会在未来系统更新中恢复这种更柔和的导航栏视觉效果，或将其作为一项可选设置提供给用户，目前仍没有定论。