IT之家 11 月 19 日消息，今年早些时候，谷歌推出了实验性研究原型 Project Genie，可让用户生成并探索交互式虚拟世界。早期测试用户反馈，希望能对世界内发生的内容有更强控制力，同时拥有更便捷的建造、分享方式。

如今，谷歌面向符合资格的 Google AI Ultra 订阅用户推出全新 Project Genie 体验，让这些虚拟世界的响应速度、创意性与社交属性大幅提升。

本次更新首次开放 Genie 4 访问权限，带来 Genie 3 的全新升级、可帮助用户实现创意的 Project Genie 智能体，以及用于发现、探索、二次创作世界的社区画廊。

Project Genie 整合了谷歌最先进的世界模型与 Gemini 系列模型，用户可直接在浏览器中生成、进入并塑造各类虚拟世界。

Genie 4 带来全新世界模拟体验：作为谷歌迄今最逼真、交互性最强的世界模型，Genie 4 支持用户在会话中途输入提示词修改已创建的世界。

在导航过程中直接输入新提示，即可实时编辑环境 —— 切换天气、添加角色、改变动作走向都可实现。同时 Genie 4 首次为视觉内容搭配实时原生音频，会随场景推进动态适配，覆盖环境音效到角色对话的各类声音。

Genie 3 迎来多项能力升级：Genie 4 提供最高保真的视觉、物理效果与原生音频，而 Genie 3 仍保留在模型选择器中，适合需要更长生成时长、以全景图为基础生成空间的场景。

本次 Genie 3 更新包括：扩展会话时长与世界串联，单次生成可探索时长从 60 秒提升至最多 3 分钟，也可将多个世界串联形成更长旅程；支持 360 度全景图作为生成基础，可从全景图种子生成新世界；支持世界内实时事件，探索过程中可通过自然语言提示动态改变环境。

Project Genie 3 可通过实时可触发事件，将森林、水下遗迹、冰封海域等不同世界串联为一段连续的飞行旅程；也可借助 360 度全景图 grounding 保持佩特拉峡谷、古建筑立面在视角转动时的一致性；还可结合长时长生成、全景图基础与实时事件功能，在飞行过程中随时改变世界，甚至召唤龙作为骑乘对象。

全新智能代理降低创作门槛：新版 Project Genie 代理将创作能力从单条文本、图片提示拓展开来，打造交互式宇宙变得像对话一样简单。用户只需用自然语言描述创意，智能体就会调度谷歌的多模态模型套件，生成奠定世界风格的初始视觉效果，搭配匹配氛围的定制背景音乐。

用户在探索过程中还可将 Gemini 模型加入会话：它会观察屏幕上发生的内容，弹出上下文相关的建议选项，或随旅程推进自动触发世界内事件。例如把自然语言提示变成交互式太空行走、随指令召唤外星飞船，或是把山坡咖啡馆改造为沙漠玻璃凉亭。创作完成后，用户可将自定义世界发布到画廊，供他人探索、二次创作。

全新画廊带来丰富探索内容：当用户只想直接进入探索时，新版 Project Genie 画廊集合了大量精选世界与社区创作成果。用户可以在“Living Memory”中将个人照片转为可探索空间，在“Dino Field Guide”中漫游基于 360 度全景的史前栖息地，或是在“Rock Paper Scissors”中让 Gemini 担任实时裁判，对桌面上的主题物品进行对战。

画廊中还展示了与早期获得工具使用权的先锋创作者合作的作品：与创意技术专家 Will（即 BLVCKL!GHT）合作打造的“Villa Giallo”，使用 Genie 4 将哥特式庄园转化为逐房间推进的交互悬疑空间；与电影制作人 Anand Gandhi 合作打造的“The Life of Ants”，借助 Genie 4 的照片级真实感，让用户以蚂蚁的视角探索复杂蚁群。

除了探索精选世界，用户也可通过简单提示启动自己的创意，或是与 Project Genie 代理一起对现有画廊作品进行二次创作 —— 调整底层世界结构、配乐或规则，打造专属内容。完成创作后，即可发布到社区画廊供他人探索、二次创作。

谷歌表示始终以负责任的态度开发、推广交互式世界模型。Project Genie 中生成的所有视频、音频都带有 SynthID 水印，所有模型输入与输出都会经过安全筛查。

Genie 3 与 Genie 4 目前仍处于前沿研究阶段的世界模型。随着研究持续推进，谷歌正在积极解决相机延迟、复杂物理交互、实时音频精度、长期场景保持等核心挑战。

从今日起，符合资格的 Google AI Ultra 订阅用户即可体验全新 Project Genie，Google AI Pro 会员可在同一页面加入等待名单。