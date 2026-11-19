IT之家 11 月 19 日消息，AMD 发布了 Radeon Software for Linux 26.17 显卡驱动，这是 AMD 面向 Linux 平台的统一显卡驱动软件包，支持多款 Radeon 系列产品。

IT之家附官方公告链接（https://www.amd.com/en/resources/support-articles/release-notes/RN-AMDGPU-UNIFIED-LINUX-26-17.html）。

亮点

引入对 RHEL 10.3 和 RHEL 9.9 的支持。

新增支持高带宽 HDMI，包括这些连接上的音频，FreeSync 和可变刷新率，显示器宣传的 8K 模式，电视期望的色域，以及在 HDR 和标准动态范围之间切换。

引入了较低的闲置显示能力、硬件光标处理、额外的视频叠加平面、硬件视频缩放和颜色转换以及 GDDR7 内存报告。

为 AMD Radeon RX 9060 和 RX 9070 显卡产品额外提供停止温度，在显卡到达该温度阈值前，风扇会一直处于关闭状态。

支持的操作系统

Ubuntu 24.04.5 HWE

Ubuntu 26.04.1

RHEL 10.2

RHEL 9.8

兼容产品系列

消费级显卡：Radeon RX 9000 系列、Radeon RX 7000 系列、Radeon RX 6000 系列、Radeon RX 5000 系列、Radeon RX Vega 系列、Radeon RX 500 系列、Radeon RX 400 系列，以及 R9 Fury 等老型号

专业显卡：Radeon AI PRO R9700、Radeon PRO W7000 系列、Radeon PRO W6000 系列、Radeon PRO W5000 系列等

据IT之家此前报道，AMD 于 2026 年 10 月 5 日发布了 26.16 版本，新增对 Ubuntu 24.04.5 HWE 与 Ubuntu 26.04.1 的支持，修复了 Blender 5.2 在 HIP / Cycles 渲染下启用 HIPRT 时视口着色为「渲染」模式时的崩溃问题，以及在全新安装的 RHEL 9/10 系统上通过 amdgpu-install 安装 Mesa 用户态驱动失败的问题。

AMD 表示，其 Linux 显卡驱动为开源驱动，已集成到主流 Linux 发行版中，对于使用 APU 产品、受主流发行版良好支持的独立显卡，或预装 Linux 的笔记本 / 台式机，AMD 建议直接使用发行版提供的 AMD GPU 驱动。

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