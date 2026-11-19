IT之家 11 月 19 日消息，11 月 18 日，地平线机器人实验室发布原生视频几何基础模型 LoFT（Looped Foundation Transformer for Video Geometry）。据介绍，该模型能够从 RGB 视频中联合预测相机位姿、内参及逐帧深度，恢复场景三维结构，为机器人空间感知、环境理解与具身学习提供几何基础。

官方称，LoFT 原生面向连续视频建模，采用双循环 Transformer 架构，将跨帧视觉信息聚合与相机状态迭代优化相结合，用于挖掘视频中的时序关联与多视角几何信息。

IT之家从官方公布信息获悉，第一循环通过局部与全局时序注意力聚合跨帧信息，逐步扩大时间感受范围，利用相邻帧的连续性与跨视角的几何关联；第二循环显式更新相机位姿与内参，并将相机状态反馈至下一轮特征计算。

模型结合双循环特征预测逐帧深度及其置信度，恢复场景的可见三维结构。

▲ 原生双循环 Transformer：LB1 通用几何特征提取，LB2 实现 Coarse2Fine 几何与姿态估计

官方表示，为支撑规模化训练，团队搭建了统一的三维重建数据处理与训练平台，约 297 万条有效训练序列、9.62 亿帧图像记录，覆盖仿真与真实、动态与静态等多样化场景，并通过统一的数据清洗、质量筛选和采样策略提供数据基础。

▲ 高频动态场景下的精准空间感知

▲ 实现文字级精细几何重建

▲ 驾驶场景中对动态车辆的鲁棒视觉重建

▲ 复杂生活场景高精度重建

评测方面，研究团队在 SpatialBench、ClassicBench 和 VRBench 三套评测体系中将 LoFT 与 VGGT-Ω、DA3-Giant 等代表性模型比较。其中 SpatialBench 覆盖 12 个数据集、98 个连续视频场景；ClassicBench 整合 7 个经典视频重建基准；VRBench 涵盖机器人、自动驾驶及通用视频场景。据官方公布信息，LoFT 在多项深度估计指标上达到 SoTA。

▲ 通用 3D 空间重建评测 SpatialBench，多项指标达到 SoTA

▲ 在经典重建 ClassicBench 和连续视频重建 VRBench 中达到 SoTA 效果

在应用侧，官方称 LoFT 可利用连续视频中的时序与多视角几何信息，恢复场景三维结构与相机运动轨迹，覆盖机器人第一人称视频、动态街道、室内操作及开放环境探索等场景。

参考

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