IT之家 11 月 19 日消息，据每日经济新闻 11 月 17 日报道，韩国娱乐科技公司 Galaxy Corporation 计划于明年 1 月在全球推出实体机器人女团，今年 12 月将率先在中国澳门举办一场小型机器人 K-pop 演唱会作为预热，随后将表演扩展至阿联酋迪拜和日本东京。

Galaxy 公司的艺人包括权志龙、宋康昊、金钟国、李泰民等，目标推动“明星 IP＋机器人”在实体场景落地。

Galaxy 创始人兼 CEO 崔龙湖表示，该项目的主要合作伙伴是中国大陆的宇树科技和在中国香港上市的 Star Plus Legend（巨星传奇），双方正在探索一种分工模式，即“中国公司提供硬件，韩国方面提供内容”。

机器人硬件由宇树科技提供，配套软件和韩流内容则由韩国团队开发。Galaxy 将基于购买的机器人打造音乐会、主题公园和 IP 衍生品等。双方均未披露采购规模、供应是否为独家或合同期限。

IT之家注意到，Galaxy 已就其机器人业务进行了多轮试验：

去年年底，该公司安排了一台人形机器人在权志龙庆典活动上登台表演；

今年 5 月，其机器人时尚品牌 MACH33 在首尔机器人园举办了机器人时装秀；

6 月，机器人出现在巴黎的 VivaTech 技术博览会上；

9 月，17 台人形机器人在纽约时代广场完成了一场 K-pop 快闪表演；

10 月，该公司在迪拜购物中心开设了首个海外机器人竞技场 —— Galaxy 机器人竞技场，人形机器人在此表演 K-pop 和中东音乐。

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