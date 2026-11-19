IT之家 11 月 19 日消息，当地时间 11 月 17 日，AMD 日本官方账号在 X 上发文称，AMD 热爱游戏玩家，并表示公司最重视与玩家之间的交流，而这正是 AMD 的优势。

不过，这番表态很快引发玩家之间的讨论，原因是不到两周前，AMD CEO 苏姿丰刚刚公开表示，AMD 是一家“数据中心优先”（Data Center First）的公司。

在此之前，苏姿丰出席美国得州奥斯汀市 Micro Center 新店开业活动。活动期间，AMD 向现场参与者发放了 300 份周边大礼包，并抽奖送出一张由苏姿丰亲笔签名的 Radeon RX 9070 XT 显卡。

AMD 日本官方账号随后转发了相关活动报道，并表示公司非常重视与游戏玩家的互动，最后以“AMD loves gamers”（AMD 热爱游戏玩家）作为表态。

不过，这条帖子发布后，评论区很快出现质疑声音，部分用户还通过 X 的社区注释功能，将苏姿丰此前有关数据中心业务优先级的表态与 AMD 最新财报放在一起讨论。

11 月 5 日，苏姿丰在接受雅虎财经采访时明确表示：“我们是一家数据中心优先的公司，这就是我们的定位。”她还指出，随着 AI 和 SI 技术在各个领域变得越来越重要，全球对计算能力的需求正在持续增长。

AMD 最新公布的 2026 财年第三季度财报也反映出这一重心。公司当季营收达 133.77 亿美元，同比增长 45%，创下季度营收纪录。其中，数据中心业务营收达到 85.46 亿美元，同比增长 97%，约占公司总营收的 64%。

相比之下，AMD 客户端与游戏业务合计营收为 37.22 亿美元，同比下降 8%。其中，客户端业务营收为 29.49 亿美元，同比增长 7%；游戏业务营收则为 7.73 亿美元，同比下降 40%。

AMD 表示，游戏业务营收下滑主要受到半定制芯片和图形业务收入减少的影响。需要注意的是，该业务不仅包括 Radeon 显卡，还包括面向游戏主机的半定制芯片，因此不能将全部收入变化简单归因于 PC 显卡市场。

在未来业绩方面，AMD 预计 2026 年第四季度营收约为 170 亿美元，上下浮动 3%。苏姿丰此前还表示，公司数据中心业务预计第四季度环比增长约 50%，并计划继续扩大相关产品的供应规模。

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