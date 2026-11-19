IT之家 11 月 19 日消息，OpenAI 于当地时间 11 月 18 日发布最新技术报告《Advancing chip design with OpenAI models》，披露了利用 AI 模型辅助芯片设计的最新进展。

据介绍，OpenAI 已将相关技术应用于自研推理芯片 Jalapeño，以及 AMD 下一代 GPU 和 CPU 的设计优化，并通过开源 RISC-V 处理器测试评估不同代际模型的芯片设计能力。

OpenAI 表示，早在 2025 年初，工程师就开始使用 GPT-4o 辅助设计 Jalapeño。即使是当时的模型，也已经能够在芯片性能、功耗和面积（PPA）方面提出实质性改进方案。

在 Jalapeño 的向量计算单元中，AI 模型通过优化浮点加法器、乘法器、转换函数、归约逻辑和特殊功能单元，减少硬件资源占用。

在矩阵计算单元中，AI 模型成功改进了浮点运算和低精度点积电路。其中，一项乘法器重新设计方案使综合后的标准单元面积减少约 15%，同时将运算延迟从两个时钟周期缩短至一个时钟周期；另一项加法器设计也将标准单元面积减少约 15%，同时保持两个时钟周期的延迟。

OpenAI 估算，模型提出的修改使 Jalapeño 向量计算单元的标准单元面积减少约 13%，矩阵计算单元减少约 10%。这些优化已经通过实际芯片验证。

在与 AMD 的合作中，OpenAI 模型也参与了 GPU 和 CPU 芯片设计优化。OpenAI 称，在 AMD 旗舰 GPU IP 上，相较于经过高度优化的基准设计，模型带来了最高 14% 的 PPA 改进。相关模型通过重写描述芯片电路的 SystemVerilog RTL 代码，进一步优化了电路结构。OpenAI 表示，这相当于将约一年的设计优化进展压缩到不到 5 个月内完成。

AMD 已经将部分优化成果纳入近期送交制造的芯片设计，其他修改则被加入生产设计文件，供后续产品使用。此外，AMD 还在其下一代旗舰 CPU 的关键模块中验证了模型带来的个位数百分比 PPA 提升。

为评估不同代际 AI 模型独立完成芯片设计任务的能力，OpenAI 还选择了两款开源 32 位 RISC-V 处理器内核进行测试，分别是面向 FPGA 的 PicoRV32，以及作为 OpenTitan 安全芯片嵌入式处理器的 Ibex。

测试中，OpenAI 向模型提供原始硬件描述代码，要求其提高处理器吞吐量，并通过仿真检查设计正确性。对于通过检查的设计，研究人员还会结合隐藏测试负载下的每时钟周期指令数和 Yosys 估算的最高时钟频率，计算每秒执行指令数。若设计未通过正确性检查，或者芯片面积超过原始设计的 16 倍，则记为零分。

测试结果显示，在每次运行预算约为 11.2 万 Token 的条件下，GPT-6.2 Astra 在 PicoRV32 和 Ibex 两款处理器上的平均得分均最高。以现有 PicoRV32 内核为基础进行优化时，GPT-6.2 Astra 在相近预算下的得分约为 GPT-6 Astra 的两倍。

OpenAI 还进行了另一项测试：不再要求模型优化现有处理器，而是直接提供书面规格和代码模板，让模型从零设计 RISC-V 处理器内核，自行决定数据流动方式和流水线阶段划分。

在这一任务中，所有五款参与测试的模型，在约 11.2 万 Token 的运行预算下，得分均高于优化现有设计时的表现。IT之家注意到，整个评估覆盖两种设计任务、两款处理器内核及不同 Token 预算，共包含 9881 次计分运行。

不过，OpenAI 也指出，从规格重新设计处理器时，模型可能省略原有芯片中的性能计数器和额外指令等功能，而这些功能对测试中的吞吐量目标帮助有限，因此可能部分解释得分提升。若要求模型保留这些功能、进一步限制电路面积，并在物理综合后检查时序，测试结果会更接近实际量产芯片设计场景。

在后续计划方面，OpenAI 宣布与电子设计自动化（EDA）软件厂商新思科技（Synopsys）合作，训练名为 GPT-Synopsys 的新模型，使其能够像专业芯片设计人员一样使用新思科技的 EDA 工具，完成芯片设计与验证工作。

OpenAI 表示，此次研究证明，AI 模型不仅能够探索新的处理器架构，也已经能够在 Jalapeño 以及 AMD 下一代旗舰 GPU、CPU 等复杂量产设计基础上提出进一步优化方案。