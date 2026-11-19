IT之家 11 月 19 日消息，红魔游戏手机今日宣布，红魔 12Pro+「氘锋透明冰蓝」现已开启预约，11 月 24 日 10:00 开售。

京东平台显示，该配色目前仅提供 16GB+512GB 一个版本，标价 7999 元，部分地区政府补贴 500 元，到手价 7499 元起。

IT之家注意到，红魔 12 Pro+ 手机于 10 月 15 日发布，提供氘锋透明暗夜、氘锋透明银翼、氘锋透明冰蓝三款透明配色。机身采用红魔独家纯平背板，背部使用独家一体化镜片后盖，主打镜片级透光、耐磨与抗刮花，并把水冷系统做成可视化，红魔称其为行业唯一风冷、水冷双散热手机。

▲ IT之家开箱：红魔 12 Pro+ 氘锋透明冰蓝，下同

该机搭载第九代屏下技术，带来行业首款 185Hz 全面屏，采用“电竞双芯”：第六代骁龙 8 超级至尊版 + 红魔自研红芯 R5。

此外，该机配备 8400mAh 大电池，机身厚度约 8.5mm；充电方面标配 120W 魔闪快充充电器，兼容 PD / PPS，并支持 DCP、QC 等协议；同时支持行业最快 80W 无线充电，并提供旁路充电实现直驱供电、充电分离。

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