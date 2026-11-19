IT之家 11 月 19 日消息，科技媒体 TechRadar 昨日（11 月 18 日）发布博文，报道称硬件研究者 Kate 通过“电压故障注入”技术，突破英伟达 CMP 170HX 矿卡的部分出厂限制，将原本仅开放 8GB 的显存解锁至 80GB，并启用更多计算单元。

IT之家查询公开资料，英伟达 CMP 170HX 是一款为加密货币挖矿设计的专用计算卡，于 2021 年推出，采用了与数据中心加速卡 A100 同源的 GA100 芯片，但限制了计算资源、显存容量和对外传输能力。

硬件方面，GA100 芯片本身可配置为不同产品，NVIDIA 通过 eFuse 等机制把显存分区、SM、PCIe、NVLink 等能力“裁剪”掉。

CMP 170HX 出厂时通常只向软件开放 8GB（部分版本为 10GB）HBM2e 显存，同时限制可用的流式多处理器（SM）数量、PCIe 连接等能力，但物理安装了约 80GB 的 HBM 显存。在其实验的 10 张卡中，9 张可解锁到完整 80GB，还有 1 张只有 64GB 完好，因此即使硬件解锁也只能用 64GB。

Kate 通过“电压故障注入”技术，在芯片启动时短暂扰动供电，改写通常受保护的熔丝配置，释放原本被屏蔽的硬件资源。

在 Kate 的测试中，解锁后的矿卡在一项半精度浮点运算测试中达到约 85.9 万亿次 / 秒，高于对照 A100 的约 72.5 万亿次 / 秒。

在改造门槛方面，单卡解锁耗时约 1 至 48 小时，需要硬件改装和逐卡调试，熔丝操作不可逆。

参考

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