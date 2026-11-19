IT之家 11 月 19 日消息，科技媒体 Android Authority 于 11 月 17 日发布博文，报道称针对苹果的 iPhone Handoff 功能，谷歌也在为自家安卓系统开发“双机共号”功能，上线后预估名为 Android Fast Switch。

IT之家曾于今年 9 月报道，苹果公司推出 iPhone Handoff，主要依赖运营商的 eSIM 支持，无需实体 SIM 卡，让两部 iPhone 共享同一个手机号。首批仅支持美国 T-Mobile 与德国电信（Verizon 和 EE 后续支持），T-Mobile 收费为每月 5 美元。

该媒体通过拆解最新版谷歌 SIM 管理器（SIM Manager）应用，发现了名为 Android Fast Switch 的相关字符串表述。根据应用内文本，该功能将允许用户在最多两部手机上使用同一个电话号码，并让移动网络服务自动切换到用户当前解锁、正在使用的设备。

该功能如果落地，安卓用户无需再手动迁移 eSIM 或反复插入实体 SIM 卡，就能在主手机和备用手机之间无缝接打电话、收发短信及使用移动数据。例如，用户可将号码同时配置在工作手机与私人手机上，当拿起另一部手机解锁时，蜂窝服务便会自动转移到该设备。

在安全方面，谷歌提供的 Android Fast Switch 方案更强调安全与个人使用场景，两部手机需登录同一个谷歌账户，且主设备用户必须同意共享请求。

限制方面，用户或许需要先在另一部手机上手动启用 SIM 卡，才能将其加入共享；部分 SIM 卡也可能因运营商或技术条件不兼容而无法使用。