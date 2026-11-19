IT之家 11 月 19 日消息，大众尚未放弃高性能燃油车，新款 T-Roc R 已正式发布，作为第二代 T-Roc 车系的顶配版本，这款车型最大功率达到 329 马力，是大众目前在欧洲市场销售的动力最强 SUV。距离普通版车型推出约一年后，高性能 R 版本终于登场，升级内容远不止专属车标和更加运动的车身套件。

新车搭载经过重新调校的 2.0 升涡轮增压发动机。虽然整体技术路线并不陌生，但大众进一步升级了这台四缸发动机，将 EA888 系列推进至最新的 Evo5 版本。

发动机最大功率仍为 329 马力，峰值扭矩为 420 牛 · 米，但动力输出方式发生了变化。新款 T-Roc R 首次在大众 R 系列车型中引入 48V 轻度混合动力系统。更重要的是，发动机同时配备了电动机械增压器和可变截面涡轮增压器。

电动压缩机能够在发动机低转速时迅速建立增压压力，在废气涡轮增压器充分发挥作用之前补足动力，从而尽可能消除涡轮迟滞。

48V 系统还配备了皮带驱动的启动发电一体机，可以在制动和减速过程中回收能量。回收的电能既能为电动压缩机供电，也能让发动机在滑行过程中短暂关闭，以降低能耗。

EA888 发动机此次升级颇有看点。大众在保持最大功率不变的同时，改善了扭矩输出表现。新车从 1900 转 / 分钟开始就能输出最大扭矩，因此在低转速区间的动力响应更加灵敏。

传动系统方面，发动机通过 7 速 DSG 双离合变速箱将动力传递至四个车轮。虽然没有提供手动变速箱，但新车配备了更加先进的 4MOTION 四驱系统，并加入 R-Performance 扭矩分配器。

后桥差速器能够独立调节左右两个后轮的动力分配，帮助车辆在过弯时更加灵活地调整车身姿态。

性能数据同样出色。新款 T-Roc R 从静止加速至 100 公里 / 小时仅需 5 秒，最高车速被电子系统限制在 250 公里 / 小时。对于一款底盘离地间隙较高、同时兼顾日常实用性的 SUV 来说，这样的表现相当强悍。

驾驶模式方面，大众为新车提供了多种选择，其中包括常规的 Race 赛道模式。此外，新车还配备专门针对纽博格林北环赛道开发的 Special 特殊模式，可以根据这条赛道的特点调整动力系统和自适应 DCC 悬架。

新车甚至提供了 Drift 漂移模式。在封闭赛道上，扭矩分配器可以向外侧后轮输送更多动力，帮助 T-Roc R 在过弯时实现侧滑。对于一款紧凑型家用 SUV 来说，这项功能或许并非必需，但显然能增加驾驶乐趣。

底盘配置方面，自适应悬架和渐进式转向系统均为标配，同时配备 18 英寸制动系统。大众还重新调整了底盘，以提供符合 R 系列高性能车型定位的精准操控表现。

外观方面，新款 T-Roc R 延续了大众 R 系列的设计风格，但加入了更多运动化元素，包括造型更加激进的前保险杠、专属后扩散器、亮黑色外观装饰以及蓝色制动卡钳。车尾的四出排气布局也进一步凸显了其性能定位。

轮圈方面，新车标配 19 英寸铝合金轮圈，还可选装轻量化 20 英寸锻造轮圈。此外，消费者还可以选装阿克拉波维奇（Akrapovič）钛合金排气系统。

车身颜色方面，标志性的 Lapiz Blue 蓝色依然是主打配色，此外还提供 Canary Yellow 黄色、Pure White 纯白色、Wolf Grey Metallic 金属灰色以及 Grenadilla Black Metallic 金属黑色。大部分车身颜色还可以搭配黑色车顶，形成撞色效果。

车内，新款 T-Roc R 配备带蓝色缝线和 R 标识的运动座椅，以及带换挡拨片和蓝色 R 按键的专属方向盘。

Digital Cockpit Pro 数字仪表系统则增加了多项性能相关信息，包括 GPS 单圈计时器、加速度计、换挡建议，以及四驱系统动力分配情况的可视化显示。

大众甚至为新车设计了一套更具仪式感的发动机启动程序：在不踩刹车的情况下，按住启动按钮至少 1.5 秒，随后再按照正常方式启动发动机，四缸发动机便会短暂将转速提升至 3000 转 / 分钟。

此外，新车还拥有更加低沉的排气声浪，松开油门时排气系统也会发出几声回火声。显然，即便是一款紧凑型 SUV，大众也希望它能够展现出足够鲜明的个性。

价格方面，新款 T-Roc R 在德国的起售价为 59,995 欧元（IT之家注：现汇率约合 44 万元人民币），预售从即日起开始。对于一款紧凑型大众汽车而言，这个价格并不便宜。

随着大众逐步转向电动汽车市场，新款 T-Roc R 或许将成为大众最后一款全新推出的燃油动力 R 系列车型。

Golf R 预计还会继续销售，甚至可能迎来新一轮升级，但大众未来再推出一款全新的燃油高性能车型，可能性正变得越来越低。