IT之家 11 月 19 日消息，今天（19 日）上午，广州国际汽车展官方公布了 2026（第二十四届）广州国际车展展位图。
IT之家汇总各主要展馆信息如下：
A 区 1 楼 1.1 馆：极石、吉利银河、212、雷克萨斯、保时捷、大众（含上汽大众、一汽大众、大众安徽）
A 区 1 楼 2.1 馆：比亚迪集团，含腾势、方程豹、仰望、比亚迪，以及闪充、天神之眼、比亚迪芯片等技术展区
A 区 2 楼 2.2 馆：广汽集团、广汽本田、广汽丰田、广汽昊铂埃安、启境、广汽传祺
A 区 1 楼 3.1 馆：一汽奥迪、福特、捷途、捷途纵横、奇瑞（含风云、QQ、星途）
A 区 2 楼 3.2 馆：丰田（含一汽丰田）、荣威、名爵、大通、东风本田、林肯
A 区 1 楼 4.1 馆：长城汽车、沃尔沃、iCar、宝马、MINI
A 区 2 楼 4.2 馆：问界、奕派科技、江汽集团、深蓝汽车、中国长安汽车、阿维塔
A 区 1 楼 5.1 馆：奔驰、富古汽车、凯迪拉克、现代（含北京现代）、北汽集团（含享界、北汽极狐、北京越野）
A 区 2 楼 5.2 馆：华为乾崑、启境、神行者、阿维塔、奕境、猛士
D 区 2 楼 17.2 馆：蔚来 + 乐道 + 萤火虫、小米、上汽奥迪、尚界、小鹏
D 区 2 楼 18.2 馆：长安马自达、别克、零跑、鸿蒙智行
D 区 2 楼 19.2 馆：红旗（天工、金葵花）、东风日产、理想
D 区 2 楼 20.2 馆：领克、极氪、智界、岚图、智己
室外展区如下图：
2026 年 11 月 27 日至 12 月 6 日，第二十四届广州国际汽车展览会将在中国进出口商品交易会展馆举办。
本届广州车展的主题为“新科技 · 新生活”，总面积达到 22 万平方米，展车总数 1106 台，其中首发新车 115 台、新能源车 707 台。