IT之家 11 月 19 日消息，机构 Gartner（高德纳）当地时间本月 12 日发布预测：全球人工智能支出将在 2027 年突破四万亿美元关口，达到 4.05 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 27.06 万亿元人民币），同比增长 47.5%。
这四万亿美元中，份额最大的是人工智能基础设施支出，接近 2.4 万亿美元，增幅 53%；而人工智能基础设施支出中最主要的是人工智能优化服务器的支出，2027 年的水平为 9572 亿美元，对应 81% 同比提升。
与此同时，全球人工智能服务支出将同比增长 29.5%，而人工智能软件支出也将扩大 42%；生成式人工智能模型支出整体将提升 82% 至 510 亿美元，基础模型仍将占据这其中的超八成份额，而特定领域和专业人工智能模型支出将几乎翻倍。
|市场
|2026 年
|2027 年
|人工智能服务
|5760
|7460
|人工智能网络安全
|510
|860
|人工智能软件
|4580
|6490
|人工智能智能体和助手
|300
|670
|生成式人工智能模型
|280
|510
|面向数据科学和机器学习的人工智能平台
|260
|350
|人工智能应用开发平台
|100
|120
|人工智能数据
|30
|60
|人工智能基础设施
|15630
|23970
|人工智能总支出
|27460
|40500
参考
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