IT之家 11 月 19 日消息，机构 Gartner（高德纳）当地时间本月 12 日发布预测：全球人工智能支出将在 2027 年突破四万亿美元关口，达到 4.05 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 27.06 万亿元人民币），同比增长 47.5%。

这四万亿美元中，份额最大的是人工智能基础设施支出，接近 2.4 万亿美元，增幅 53%；而人工智能基础设施支出中最主要的是人工智能优化服务器的支出，2027 年的水平为 9572 亿美元，对应 81% 同比提升。

与此同时，全球人工智能服务支出将同比增长 29.5%，而人工智能软件支出也将扩大 42%；生成式人工智能模型支出整体将提升 82% 至 510 亿美元，基础模型仍将占据这其中的超八成份额，而特定领域和专业人工智能模型支出将几乎翻倍。

市场 2026 年 2027 年 人工智能服务 5760 7460 人工智能网络安全 510 860 人工智能软件 4580 6490 人工智能智能体和助手 300 670 生成式人工智能模型 280 510 面向数据科学和机器学习的人工智能平台 260 350 人工智能应用开发平台 100 120 人工智能数据 30 60 人工智能基础设施 15630 23970 人工智能总支出 27460 40500

数据源自 Gartner，单位为亿美元

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。