IT之家 11 月 19 日消息，据路透社今天（19 日）下午报道，德国联邦信息安全局（BSI）将信息技术系统面临的威胁上调至“严峻至危急”。该局指出，智能体 AI 系统让攻击者有了更多可乘之机。

当地时间 19 日，该局发布的报告称，许多企业和消费者以为自身很安全，低估了实际面临的风险。这项评估每年发布一次，去年该局对形势的判断是“严峻”。

近几个月，欧洲多地超市的制冷系统、法国的血库和德国的医院先后因网络攻击而出现运行问题。这些事件凸显了支撑现代经济的各类互联系统面临的威胁。

近几周又一起备受关注的网络安全事件涉及常用编程语言 Java。周三，德国联邦信息安全局和其他国家的政府发出警告，称 Java 存在一个严重漏洞，黑客可能借此进入计算机系统。

报告写道，过去，要利用漏洞得有专业知识，还得花上一些时间。现在，攻击越来越快、越来越便宜，也越来越有针对性。

德国联邦信息安全局用网络安全指数衡量威胁程度。这项指数从 2025 年年中的 124 点大幅升至今年年中的 238 点。

报告指出，高性能 AI 模型能以更快的速度、在更广的范围内发现和利用漏洞，本轮评估期内的威胁形势由此转向“危急”。

攻击者开始借助 AI 模型直接攻击系统，通过电子邮件发起的攻击随之减少。

随着德国数字化程度加深、联网设备进一步普及，可供入侵的入口和可能遭到利用的薄弱环节都多了不少，整体“攻击面”随之扩大。

各国政府在收紧信息技术安全监管方面有所进展，但报告警告，许多企业加强防御的动作太慢，尤其是没有在遭到攻击前用 AI 系统排查漏洞。

报告写道，中小企业撑起了德国经济，却往往没有多少办法抵御攻击。关键基础设施运营方受到更严格的监管，防护普遍做得更好，但还有改进空间。