IT之家 11 月 19 日消息，特斯拉 Cybercab 看起来很便宜，但使用起来可能就不是那么回事了。

这款取消方向盘设计的 Robotaxi 无人驾驶出租车起售价为 29,990 美元（IT之家注：现汇率约合 20 万元人民币），是特斯拉首款官方标价低于 3 万美元（现汇率约合 20 万元人民币）的车型。不过，想要启用自动驾驶功能，车主还必须订阅每月 299 美元（现汇率约合 1,998 元人民币）的 Autonomy 订阅服务。

按照特斯拉目前公布的价格计算，这笔强制订阅费用会让 Cybercab 的长期持有成本迅速攀升。以基础版 Model 3 为例，如果选择每月 99 美元（现汇率约合 661.4 元人民币）的 FSD（监督版）订阅，持有 Cybercab 到第 45 个月时，前者的总成本就会反超后者。

到了持有第五年，Cybercab 的总成本将达到 47,631 美元（现汇率约合 31.8 万元人民币），比 Model 3 高出 3,160 美元（现汇率约合 21,111 元人民币），甚至比搭载特斯拉月度 FSD 订阅服务、尺寸更大的 Model Y 还要贵 160 美元（现汇率约合 1,069 元人民币）。

特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）也承认，Cybercab 目前的定价存在问题。

在 X 平台上，马斯克回应了科技评测博主马奎斯 · 布朗利（Marques Brownlee，网名 MKBHD）的评论，表示 Cybercab 每月 299 美元（现汇率约合 1,998 元人民币）的订阅费“太高了”，应该降至 115 美元（现汇率约合 768.3 元人民币）左右。

多年来，马斯克一直承诺推出价格更低的特斯拉汽车，让更多美国消费者有机会购买电动汽车。路透社 2024 年曾报道称，特斯拉取消了一款原计划售价 2.5 万美元（现汇率约合 16.7 万元人民币）、配备人工驾驶功能的新车型项目，转而将研发重点放在自动驾驶技术上。

与此同时，美国市场上售价低于 3 万美元（现汇率约合 20 万元人民币）的电动汽车仍然不多。消费者目前可以选择起售价 27,600 美元（现汇率约合 18.4 万元人民币）的雪佛兰 Bolt、售价 29,990 美元（现汇率约合 20 万元人民币）的日产 Leaf，或者等待即将推出、售价 24,950 美元（现汇率约合 16.7 万元人民币）的 Slate 电动皮卡。

根据 Cox Automotive 的数据，2026 年 8 月，美国新款电动汽车的平均成交价为 54,813 美元（现汇率约合 36.6 万元人民币），仍比同级别燃油车高出 9.4%。

晨星公司（Morningstar）股票分析师塞思 · 戈尔茨坦（Seth Goldstein）认为，如果特斯拉向车主提供的自动驾驶系统比 FSD（监督版）更加先进，那么 Cybercab 收取更高的月度订阅费也有一定合理性。

他向 Business Insider 表示：“更高的 FSD 价格也有其合理性，因为它很可能采用最新版本，领先于面向普通消费者的版本，同时还要用于运营 Robotaxi 业务。”