IT之家 11 月 19 日消息，Counterpoint Research 报告显示，受 AI 数据中心需求拉动 DRAM、NAND 价格持续上涨影响，印度高端旗舰智能手机的价格门槛正从原先的 5 万至 7 万卢比（IT之家注：现汇率约合 3,566 至 4,993 元人民币）区间，被迫上移至 10 万卢比（现汇率约合 7,132 元人民币）及以上。

存储在智能手机物料成本（BOM）中的占比已从 2025 年初的约 13% 攀升至 40% 以上，迫使手机厂商重新调整产品规格、元器件选型与整体定价策略。

几年前，印度市场定价 10 万卢比以上的旗舰手机仍属少数，如今随着旗舰价格持续走高，这一价位正变得越来越普遍。Counterpoint 预计，到 2026 年底，高端旗舰手机价格将较 2025 年上涨超过 30%。

当旗舰机型普遍进入 10 万卢比以上价位段，仅靠品牌号召力已经不足以打动消费者。用户不再只看重品牌标识，而是期待产品在性能、影像、电池、软件与整体体验上带来实质性提升，以此匹配更高的购机投入。

iQOO、谷歌等技术导向品牌正推出配置均衡的旗舰机型，这类产品不仅拥有更长的使用寿命，也能提供接近售价 20 万卢比（现汇率约合 14,265 元人民币）档位机型的使用体验。

Counterpoint 指出，在 10 万卢比以上价位，消费者真正期待的旗舰体验覆盖七个核心维度：

处理器与性能 ，消费者更关注持续性能释放与多任务流畅度，而非单纯的跑分数字；

屏幕素质 ，高分辨率、高刷新率、峰值亮度与色彩准确度共同决定显示体验；

影像能力 ，实用的长焦、超广角镜头、暗光拍摄表现与先进图像处理算法，比单纯堆高像素更有价值，iQOO、vivo、OPPO 都在该档位配置旗舰级影像系统；

电池与充电 ，持久续航与快速充电是支撑高强度全天使用的基础；

软件与长期更新支持 ，简洁的系统界面、实用的 AI 功能与长期系统维护是关键；

做工与耐用性 ，高端材质、防尘防水能力与硬件可靠性决定了设备能否在数年使用中保持稳定；

售后服务，广泛的服务网络、原厂配件与可靠维修支持是强化消费者信任的关键。

Counterpoint 同时提到，并不存在适合所有用户的“最佳旗舰”，不同消费者的优先级存在明显差异。随着苹果、三星的旗舰售价逐步逼近 20 万卢比，iQOO、谷歌这类技术导向品牌正凭借同级别的硬件配置与更有竞争力的价格吸引用户。

除硬件之外，生态灵活性正成为新的差异化优势，尤其针对同时携带多部手机与笔记本电脑的职场人群。当消费者不再单纯为品牌溢价买单，而是更看重技术实力与整体使用体验时，这类技术导向品牌在高端市场也将获得更大的发展空间。