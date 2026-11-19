IT之家 11 月 19 日消息，借助免费开放的 AI 模型，从扫描版书籍和档案中提取文字的成本已经大幅下降。

Hugging Face 的丹尼尔 · 范斯特里恩（Daniel van Strien）对 8 款能够识别图像中文字的 AI 模型进行了对比测试。测试材料共计 850 页，包括旧版自然历史书籍、1771 年版《大英百科全书》，以及打字和印刷的历史档案文件。

所有模型均在同一款 GPU 上运行，即英伟达（Nvidia）RTX PRO 6000。这款显卡由范斯特里恩通过 Hugging Face 租用，费用为每小时 2.75 美元（IT之家注：现汇率约合 18.4 元人民币）。

测试结果显示，在图像尺寸相同的情况下，2025 年 4 月发布的最早一款模型 RolmOCR，每识别 1000 页内容的成本约为 0.51 美元（现汇率约合 3.4 元人民币）；而 2026 年 10 月发布的最新模型 LightOnOCR-3-0.8B，成本已经降至不到 0.1 美元（现汇率约合 0.67 元人民币）。按照这一水平，识别 100 万页内容所需的 GPU 租赁费用约为 65 至 130 美元（现汇率约合 434.3 至 868.5 元人民币），具体取决于原始材料的类型。

范斯特里恩指出，优化模型的运行方式所节省的成本，与更换更新一代模型带来的节省幅度相当，甚至可能更多。具体优化措施包括让页面处理任务分配得更加均衡、使用尺寸更小的扫描图像、更新软件，以及换用运行速度更快的 GPU。

在识别准确率方面，最新模型处理书籍页面时的表现至少不逊于最早的模型。不过，部分模型也存在明显问题，例如会在空白页面上凭空生成文字，或者反复输出相同内容。

扫描识别 1000 页内容的成本对比：最早的模型需要约 0.51 美元（现汇率约合 3.4 元人民币），最新模型已降至不到 0.1 美元（现汇率约合 0.67 元人民币），中间五款模型的成本则基本处于相近水平。