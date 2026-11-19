IT之家 11 月 19 日消息，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜 · 格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，受人工智能投资热潮可能过度膨胀等因素影响，金融市场或许还会出现一定程度的调整。

格奥尔基耶娃周四在深圳接受彭博电视台记者史蒂芬 · 恩格尔（Stephen Engle）采访时表示，IMF 此前就预计市场会出现调整，因为投资者对 AI 的热情“实在过高”，而接下来可能还会有进一步调整。

她表示：“目前我们还没有看到大规模市场调整，但预计可能还会出现一些调整。”她认为，这将有助于市场回到更加可持续的状态。

IT之家注意到，市场对巨额 AI 投资能否带来相应回报的担忧，近期加剧了全球金融市场的波动。纳斯达克 100 指数本月以来已下跌超过 4%，正朝着 2008 年以来表现最差的 11 月迈进。

格奥尔基耶娃还谈到了 AI 产业中的所谓“循环融资”现象。这种模式通常是指英伟达等芯片制造商向客户提供资金，让客户购买自己的芯片产品。

她透露，目前这类循环融资的规模约为 1 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.68 万亿元人民币），其中约三分之二来自债务融资。

格奥尔基耶娃认为，单从规模来看，这一数字“还不算特别庞大”，但真正令人担忧的是其增长速度，以及融资结构正逐渐从股权融资转向债务融资。

她警告称：“这可能带来金融稳定风险。”

不过，她认为，通过提高相关交易的透明度，让市场充分了解实际情况，同时提醒企业注意自身是否正在进入风险更高的领域，可以在一定程度上控制这种风险。

格奥尔基耶娃还表示，IMF 目前采取了相对保守的估算，认为人工智能能够为全球经济增长贡献 0.5 个百分点。

她将 2026 年称为“人工智能首次对全球经济增长产生实质性影响的一年”。