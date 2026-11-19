IT之家 11 月 19 日消息，如果你的 AI 智能体做出了一笔糟糕的财务决策，最终可能只能由你自己承担损失。

这是近期多家大型银行向客户发出的警告。根据 Business Insider 查看的银行邮件和应用通知，银行实际上是在提醒用户：如果 AI 智能体获得了访问金融账户的权限，其执行的操作可能被视为用户本人的行为，而不是外部入侵者实施的操作。

Ally Bank 本月早些时候向客户发送邮件称：“使用 AI 服务时，AI 采取的任何行动都由你负责。AI 可能犯错、产生幻觉、误解你的指令，或者以你意料之外的方式执行指令，从而造成重大损失。”

摩根大通（JPMorgan Chase）也在 11 月发送的邮件中提醒客户：“如果你的信息遭到滥用，已经授权的交易可能无法撤销。”

花旗银行（Citi）则在官网和移动应用中添加了提示横幅，引导用户阅读相关风险说明。页面明确警告：“AI 助手可能犯错，这意味着你可能需要对它造成的错误承担责任。”

这些警告接连出现，正值新一代 AI 智能体逐渐具备自主购物能力之际。

过去，OpenAI 的 ChatGPT、Anthropic 的 Claude 等 AI 模型主要通过文本回答用户问题。如今，Meta 的 Muse、Instinct AI 以及 OpenAI 的 Dots 等在线智能体已经能够代替用户执行实际任务，例如预订机票、预约餐厅，甚至在除臭剂用完之前自动下单购买。

面对这些新工具，零售商也开始调整服务条款。今年 3 月，Business Insider 报道称，塔吉特（Target）修改了客户协议，明确将 AI 智能体代为购物的行为认定为“由用户授权的交易”。

到了 9 月，亚马逊则以安全性和可靠性方面的担忧为由，禁止 Meta 的 Muse 智能体在其网站上代为购物。

银行同样在尝试划清界限：通过正规授权方式将账户连接到 AI 工具，与直接把账户登录凭据交给 AI 工具，并不是一回事。

Axios 上个月报道称，多家大型银行已经发现第三方智能体正在访问客户账户。其中一些操作获得了客户授权，AI 智能体也使用了客户提供的登录凭据。

Business Insider 查看的所有银行邮件都提醒客户，不要向 AI 工具提供用户名、密码、安全验证码等重要信息。

富国银行（Wells Fargo）也表示，客户不应轻易将账户访问权限交给第三方。

该银行一名代表向 Business Insider 表示：“任何技术都不应该在缺乏严格安全措施、明确的客户授权以及保护客户资金和金融信息的防护机制的情况下，被允许代表客户采取行动。”

今年 10 月，在摩根大通的财报电话会议上，该行 CEO 杰米 · 戴蒙（Jamie Dimon）也针对 AI 智能体访问银行账户的问题发出了类似警告。

他表示：“如果人们正在使用这些工具，就应该了解其中的风险。在此期间，我们不会允许任何外部智能体随意进入公司内部系统，因为这会给客户和摩根大通带来太大的风险。”

IT之家注意到，这场 AI 安全风险宣传也已经延伸到设备和软件厂商。

苹果最新一代 Mac 系统软件的测试版中，已经加入了相关警告。当用户考虑授予 AI 智能体或应用程序电脑系统级访问权限时，系统会弹出风险提示，提醒用户谨慎授权。