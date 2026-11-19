IT之家 11 月 19 日消息，理想汽车官方今日宣布上线菁彩声 Audio Vivid。

据介绍，在今日的 2026 声音设计创新大赛启动现场，理想汽车联合产业伙伴官宣菁彩声 Audio Vivid 车载功能上线。

菁彩声 Audio Vivid 支持声音对象的精准空间定位与动态渲染，可让人声、乐器与环境音独立分布在不同方位、距离，声源位置随内容实时变化。

目前理想车机端网易云音乐、汽水音乐、喜马拉雅均已上线 Audio Vivid 内容。

IT之家注：菁彩声 Audio Vivid 是 UWA 联盟发布的三维声音频技术标准，是全球首个基于 AI 技术的音频编解码标准。该技术标准自 2022 年起已成功应用于总台春晚、奥运会、“九三阅兵”等大型活动直播。另外，国家标准化管理委员会去年 8 月 29 日批准发布了三项数字媒体领域关键技术国家标准，包括：

《GB/T 46269.1-2025 高动态范围（HDR）视频技术第 1 部分：元数据及适配》

《GB/T 46269.2-2025 高动态范围（HDR）视频技术第 2 部分：应用指南》

《GB/T 46271-2025 信息技术三维声技术编码、分发与呈现》

此次发布的三项标准由全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会（SAC / TC 242）等单位牵头起草，于 2025 年 8 月 29 日正式发布，并将于 2026 年 3 月 1 日起实施，将对广播电视、互联网视听、消费电子等多个行业产生影响。

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