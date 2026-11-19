IT之家 11 月 19 日消息，据英国《金融时报》报道，英国一家法院裁定，英国政府必须承认曾向苹果公司发出秘密命令，要求其允许政府访问用户的加密数据。这一裁决为英国内政部与这家科技巨头围绕隐私和数据安全问题的公开对峙铺平了道路。

当地时间周四，英国调查权力法庭（Investigatory Powers Tribunal）驳回了内政部要求对相关行动保密的申请。此前，英国政府试图迫使苹果在其系统中建立一个被批评者称为“后门”的访问通道，以绕过保护用户数据的加密机制。

法庭指出，内政部未能证明，公开苹果曾收到“技术能力通知”（Technical Capability Notice，TCN）一事会对国家安全造成损害。

这意味着，与调查权力法庭审理的大多数案件不同，苹果及相关非营利组织针对英国政府的法律挑战，将有相当一部分内容可以在公开法庭上进行。

参与此次法律行动的英国非营利组织 Privacy International 与 Liberty，此前也曾就英国政府发出的秘密命令向调查权力法庭提出申诉。Privacy International 的法律倡导人士将此次裁决称为“问责制、透明度和网络安全领域的一次重大胜利”。

IT之家注意到，今年 7 月，苹果在收到英国政府发出的第二份技术能力通知后，再次对英国政府提起法律诉讼。此前一年，英国政府曾在与美国政府发生争议后，同意撤回此前的一项类似要求。

技术能力通知依据英国《调查权力法案》发出。该法案禁止任何收到此类通知的机构承认命令的存在，也不允许其讨论相关内容。

这类通知可以迫使企业向英国安全部门提供客户数据访问权限，即使这些数据受到强加密技术的保护，也可能被要求开放访问。

不过，调查权力法庭周四指出，英国政府此前一直奉行对秘密命令“既不确认也不否认”（NCND）的政策，但有关技术能力通知的消息已经被媒体披露。此外，英国政府还曾在华盛顿与美国官员讨论此事。这些行为都构成了对原有保密政策的“重大偏离”。

法庭在裁决中写道：“这些偏离‘既不确认也不否认’政策的行为累积起来，意味着任何对这一话题稍有关注的人，都已经知道内政部向苹果发出了一份技术能力通知。”

法庭还认为，如果此时由政府正式确认该命令的存在，就会对国家安全造成损害，或者向“恶意行为者”提供新信息，这种说法已经显得不切实际。

Privacy International 法律总监卡罗琳 · 威尔逊 · 帕洛（Caroline Wilson Palow）表示：“今天的裁决是透明度和有效监督方面的一次重大胜利。政府不应将‘既不确认也不否认’政策当作一道密不透风的屏障。”