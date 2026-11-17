IT之家 11 月 17 日消息，谷歌宣布正式为移动平台 Gemini 应用推出 66 种地区语音，覆盖 7 个语言类别，让用户能够选择更贴近当地日常说话习惯的语音，以便与 Gemini Live 进行自然交流。

此次更新涵盖美式英语、英式英语、印度英语、印地语、巴西葡萄牙语、印度尼西亚语和韩语。其中，英国用户可以选择 10 余种不同的地区口音，包括纽卡斯尔口音（Geordie）、利物浦口音（Scouse）、伯明翰口音（Brummie）、苏格兰口音、威尔士口音、北爱尔兰口音，以及多元文化伦敦英语（Multicultural London English）。

Gemini Live 产品管理总监 Neel Joshi 表示，谷歌与母语使用者合作，力求还原当地日常交流中的语速、节奏和清晰度，同时避免将地区口音刻意夸张化。也就是说 Gemini 不会为了模仿当地说话方式而强行加入大量俚语，而是通过更自然的措辞和符合当地习惯的语音节奏，让交流听起来更加亲切。相关语音也适用于 Gemini Live 和文本转语音播放。

用户可以在 Gemini 应用的语音设置中切换口音，也可以在 Gemini Live 对话期间通过右上角三点菜单进行调整。不过，谷歌并未在语音选择菜单中标注具体城市名称，而且即使用户直接询问，Gemini 也不会主动告知当前使用的是哪种口音。谷歌建议用户通过询问当地美食、体育赛事或社区地点等话题，感受不同方言的实际语音特点。