IT之家 11 月 19 日消息，谷歌今天（11 月 18 日）宣布推出 AI 模型 Gemini 4 Neon，主攻复杂编程、科学研究和企业工作流程，更好平衡推理能力、任务处理速度与成本，目前已开始向开发者、企业及部分付费订阅用户开放。

费用方面，Gemini 4 Neon 在 API 调用方面，每 100 万词元输入费用为 3 美元（IT之家注：现汇率约合 20 元人民币），每 100 万词元输出费用为 15 美元（现汇率约合 100.2 元人民币），缓存输入每百万 token 为 0.15 美元（现汇率约合 1 元人民币），并提供 Low、medium、high 以及 xhigh 四种推理级别。用户订阅 Google AI Pro 或 Ultra 后可以在 Gemini 应用中选择使用该模型。

据谷歌介绍，Neon 支持 100 万 token 上下文窗口，可综合处理电子表格、PDF、图表、音频和视频，将分散信息整理成报告等成果。在编程场景中，它能够跨文件排查错误、重构代码，也可在谷歌 Antigravity 开发环境中协调多个 AI 子智能体执行复杂任务。

性能方面，谷歌公布的数据显示，Neon 在最高 xhigh 档位下，以 61 分位列 Artificial Analysis 智能指数第三，并在该机构的编程智能体指数中以 58.6 分排名第一。

默认 high 思考档位下，其在相关测试中的单任务成本比同系列 Carbon 模型低 32%。这些排名和成本比较均对应特定评测条件，不代表所有实际任务表现。

谷歌称，在早期内部评估中，Neon 的整体任务质量达到或超过更大型的 Gemini 4 Carbon，任务完成速度达到后者的 3 倍。

Neon 的重点在于持续处理多步骤工作，例如排查大型代码库中的错误、分析大量数据，以及协调多个 AI 智能体分工协作。在谷歌 Antigravity 环境中，它可充当“调度员”，让 Hydrogen 子智能体并行处理不同任务，并在长时间运行时同步进展。