IT之家 11 月 20 日消息，苹果宣布扩大旗下 Apple TV 平台的赛车内容布局，将于 2027 年引入全女性赛车系列赛 F1 Academy。

IT之家查询公开资料，F1 Academy 是一级方程式（F1）旗下的全女性单座赛车系列赛，于 2022 年创立、2023 年正式开赛，属于 Formula 4 级别。该赛事是一条面向年轻女性车手的职业发展通道，帮助她们积累比赛经验、提升体能与技术，进而向 F3、F2 乃至 F1 晋级。

赛车运动长期由男性主导，女性车手从卡丁车、初级方程式进入更高级别赛事时，往往缺少足够的比赛里程、训练资源和职业曝光。F1 Academy 的目标希望填补这一“断层”，为女性提供系统的赛道训练、正式比赛和职业成长机会。

2027 赛季将于 2027 年 3 月 19 日开赛，将进行 7 站比赛，赛程从 3 月的沙特吉达开始，途经中国上海（2027 年 4 月 16~18 日，地点是上海国际赛车场）、加拿大蒙特利尔、英国银石、匈牙利亨格罗林、美国奥斯汀，最终于 11 月在拉斯维加斯收官。

根据官方公告，苹果 Apple TV 将提供排位赛和正赛的完整直播内容，用户可通过 Apple TV 应用并订阅 Apple TV 服务观看。

该媒体指出这是苹果扩大赛车内容布局的重要一步。苹果目前是美国一级方程式（F1）的独家转播商，相关合作协议预计将持续至 2031 年。将 F1 Academy 纳入 Apple TV，意味着苹果不仅继续覆盖 F1 顶级赛事，也开始向培养女性车手的系列赛延伸。