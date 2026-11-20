IT之家 11 月 20 日消息，据《The Information》今日报道，Meta 旗下新款 AI 硬件设备 Muse Charm 的售价约为 300 美元（IT之家注：现汇率约合 2,008 元人民币），并将附赠最长 12 个月的 5G 流量服务（Verizon 提供）。

Muse Charm 是一款配备屏幕的小型 AI 设备，由 Meta CEO 马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）于今年 9 月的 Meta Connect 大会上首次展示。扎克伯格当时表示，该设备计划于 12 月假日购物季期间上市，但没有公布具体售价。

Meta 计划通过这款掌上设备，让用户无需打开手机应用，即可直接与旗下 Muse AI 智能体进行语音交互。

扎克伯格介绍称，Muse Charm 集成了 Muse 的实时语音交互和虚拟形象技术，设备配备指纹传感器。用户触碰指纹传感器即可启动交互，直接与 Muse AI 智能体对话，无需解锁手机或打开应用程序。设备还配备约 2 英寸（约 5 厘米）屏幕，可显示用户定制的 Muse 虚拟形象。

据《The Information》报道，Meta 计划为 Muse Charm 用户免费提供最长 12 个月的 Verizon 5G 数据服务，以便设备在没有 Wi-Fi 的情况下也能连接 Muse。

对于售价及相关产品信息，Meta 发言人泰勒 · 易（Tyler Yee）回应称，公司很高兴看到外界对其 AI 设备的关注，并将在不久后分享更多信息。

除 Muse Charm 外，Meta 还在研发智能手表。据《The Information》报道，Meta 已将智能手表的推出时间推迟至 2027 年，以便优先推进 Muse Charm 的上市工作。

此外，Meta 已于今年 10 月开源 Muse Gadgets 项目，提供 ESP32 设备 SDK 和 Linux SDK，允许开发者利用 ESP32 开发板或树莓派等硬件，自行制作能够连接 Muse AI 智能体的设备，并接入显示屏、按钮、传感器等外设。