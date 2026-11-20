IT之家 11 月 20 日消息，@兰博基尼汽车中国 昨日（11 月 19 日）发布微博，宣布其全新敞篷超跑 Temerario Spyder 耀目登场，首次在 Spyder 车型上搭载可伸缩硬顶，可在 17 秒内折叠收起。

外观延续兰博基尼标志性的楔形车身、六边形灯光元素和大尺寸进气口，折叠后的车顶收纳于座舱与发动机舱之间。座舱配备 12.3 英寸数字仪表、8.4 英寸中控触屏及 9.1 英寸副驾屏，兼顾驾驶信息显示与乘员交互。

新车还可选装与 Akrapovič联合开发的钛合金运动排气系统，重量为 11.4 公斤，较原排气减轻 12%，主动阀门可随驾驶模式调整声浪。

动力方面，新车搭载 4.0 升双涡轮增压 V8 发动机，发动机本身输出 800 公制马力，最高转速可达每分钟 10,000 转。三台电动机中，两台位于前轴，另一台集成于八速双离合变速箱。新车采用四轮驱动，0—100 公里 / 小时加速仅需 2.7 秒，最高时速 343 公里，纯电续航为 35 公里。

售价方面，官方新闻稿并未给出具体价格和交付日期，不过海外媒体预测售价约为 40 万欧元（IT之家注：现汇率约合 293.7 万元人民币）。

以上图源：兰博基尼官网