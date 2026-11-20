IT之家 11 月 20 日消息，福建省福州市中级人民法院 11 月 10 日在人民法院公告网刊登了一份起诉状副本及开庭传票，显示因《仙逆》动画盗版纠纷，腾讯向百度索赔 1 亿元。

本案原告为深圳市腾讯计算机系统有限公司、上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司、腾讯云计算（福州）有限责任公司，被告为北京百度网讯科技有限公司、五一八生活服务（福州）有限公司，案由为侵害作品信息网络传播权纠纷。

原告诉请判令：

1、判令被告一就福州市中级人民法院（2024）闽 01 民初 826 号及福建省高级人民法院（2025）闽民终 759 号案件民事判决所认定被告一实施的侵权行为【 在侵害《仙逆》信息网络传播权的网页中提供“流畅播”服务、“榜单引流”等行为；未采取有效措施在百度、百度极速版移动应用中断开、屏蔽、删除或过滤、拦截标题中同时含有“仙逆”“动漫”“全集”（或“完整版”）、“免费”等字样的链接 】赔偿原告经济损失及维权合理费用合计人民币一亿元。

2、判令被告二立即删除其运营的“绝世影院”（网址：518spw.com）网站中全部侵权内容，不得再次上传、传播案涉作品侵权内容；并由被告二在人民币一百万元范围内对被告一的案涉赔偿责任承担连带责任。

3、判令被告一承担本案诉讼费用。

自公告之日起，经过 30 日即视为送达。提出答辩状的期限和举证期限为公告期满后 15 日内。并定于举证期满后第 3 日上午 9 时（遇法定休假日顺延）在福建省福州市中级人民法院知识产权法庭公开开庭审理，逾期将依法缺席裁判。

IT之家查询公开资料获悉，《仙逆》是一部改编自耳根同名小说的动画，由企鹅影视出品、铸梦动画制作，第一季于 2023 年 9 月 25 日首播，讲述了乡村平凡少年王林以平庸资质踏入仙途、逆天而行的修真故事。