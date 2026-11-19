IT之家 11 月 19 日消息，腾讯控股 11 月 18 日发布 2026 年第三季度业绩。当季收入 2073.36 亿元，同比增长 8％；非国际财务报告准则（Non-IFRS）经营盈利 680.73 亿元，同比下降 6％。不过，剔除新 AI 产品贡献后，同口径经营盈利为 833 亿元，同比增长 8％。

据长安街知事今日报道，在稍晚举行的业绩会上，腾讯披露了微信 AI 助手小微的运营数据。腾讯总裁刘炽平也坦言，另一款 AI 助手元宝并未达到预期。

“大家也能看到，元宝没有我们预期的那样成功。”刘炽平表示，元宝现在不再只把用户规模当作目标，重心回到提升模型能力，进展不错。同时，腾讯大幅削减了在元宝上的投入。

刘炽平还在业绩会上表示，腾讯正持续扩大微信“小微”的用户测试池，目前日活用户已达 3000 万。同时，小微全面上线后的季度成本，将低于今年早些时候元宝的季度成本。

腾讯元宝于 2024 年 5 月正式发布，是一款面向消费者端的 AI 助手。为了推广元宝，腾讯去年甚至在微信限时推出了元宝的下载入口。

IT之家注意到，今年春节，腾讯元宝曾推出“分 10 亿现金红包”活动，2 月 18 日活动结束后，腾讯宣布元宝日活跃用户超 5000 万，月活跃用户达 1.14 亿。