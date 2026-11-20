IT之家 11 月 20 日消息，11 月 20 日，国家能源局发布 2026 年 10 月全国电动汽车充电设施数据。
根据国家充电设施监测服务平台数据，截至 2026 年 10 月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到 2539.1 万个，同比增长 36.2%。
IT之家从报告获悉，其中，公共充电设施（枪）528.3 万个，同比增长 16.5%，额定总功率达到 2.71 亿千瓦，单枪平均功率约为 51.37 千瓦；私人充电设施（枪）2010.8 万个，同比增长 42.5%，私人充电设施报装用电容量达到 1.71 亿千伏安。
延伸阅读
文章提到的充电设施规划目标，源自 2025 年 9 月由国家发展改革委、国家能源局等六部门联合印发的《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027 年）》。该方案明确，到 2027 年底在全国范围内建成 2800 万个充电设施，提供超 3 亿千瓦的公共充电容量，满足超过 8000 万辆电动汽车充电需求，实现充电服务能力的翻倍增长。
从近年数据看，我国电动汽车充电设施总量保持高速增长：截至 2025 年 12 月底突破 2000 万大关，达 2009.2 万个；2026 年 1 月底达 2069.8 万个；2026 年 3 月底达 2148.1 万个；2026 年 8 月底达 2422.3 万个；2026 年 9 月底达 2477.7 万个。
充电设施规模快速扩张背后，是新能源汽车保有量的持续攀升。据中国汽车工业协会数据，截至 2026 年 3 月底，全国新能源汽车保有量约 4550 万辆，整体车桩比达到 2.12:1，较 2020 年的 3.5:1 有了明显改善。
在规模增长的同时，公共充电桩的单枪功率也在稳步提升。数据显示，截至 2026 年 3 月底，全国公共充电桩额定总功率达到 2.34 亿千瓦，平均功率约 48.06 千瓦，较 2024 年的约 40 千瓦提升了 20% 以上，意味着同样数量的充电桩能够提供更强的充电能力。