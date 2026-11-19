IT之家 11 月 19 日消息，今日，国家能源局发布《中国虚拟电厂发展报告（2026）》显示，全国虚拟电厂规模快速增长。

IT之家从报告获悉，截至 2026 年 6 月底，全国已建成并投运的虚拟电厂项目数量达到 592 个，同比增长 78.9%；最大调节能力达到 2042.8 万千瓦，同比增长 62.7%，提前完成《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》提出的 2027 年全国虚拟电厂调节能力达到 2000 万千瓦以上的发展目标。与 2025 年底相比，2026 年上半年虚拟电厂项目数量增加 122 个，最大调节能力增长 357.2 万千瓦、增速 21.2%。

分区域来看，华东、南方、华北等地区虚拟电厂发展较快、规模较大。项目数量方面，截至 2026 年 6 月底，华东、南方、华北地区虚拟电厂项目数量分别达到 286、105、89 个，占比分别为 48.3%、17.7%、15%，合计达到 81%。最大调节能力方面，截至 2026 年 6 月底，华东、南方、华北地区虚拟电厂最大调节能力分别达到 669 万千瓦、496.4 万千瓦、513.4 万千瓦，占比分别为 32.7%、24.3%、25.1%，合计达到 82.1%。

报告指出，虚拟电厂聚合资源类型持续拓展。虚拟电厂聚合资源由可调节负荷单一类型资源，逐步拓展至可调节负荷、分布式电源、储能、电动汽车充换电设施等多类型资源。截至 2026 年 6 月底，可调节负荷、分布式电源、储能、电动汽车充换电设施各类型资源容量占比分别为 80.2%、4.4%、3.6%、11.8%。