IT之家 11 月 19 日消息，今日，国家能源局发布《中国虚拟电厂发展报告（2026）》显示，全国虚拟电厂规模快速增长。
IT之家从报告获悉，截至 2026 年 6 月底，全国已建成并投运的虚拟电厂项目数量达到 592 个，同比增长 78.9%；最大调节能力达到 2042.8 万千瓦，同比增长 62.7%，提前完成《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》提出的 2027 年全国虚拟电厂调节能力达到 2000 万千瓦以上的发展目标。与 2025 年底相比，2026 年上半年虚拟电厂项目数量增加 122 个，最大调节能力增长 357.2 万千瓦、增速 21.2%。
分区域来看，华东、南方、华北等地区虚拟电厂发展较快、规模较大。项目数量方面，截至 2026 年 6 月底，华东、南方、华北地区虚拟电厂项目数量分别达到 286、105、89 个，占比分别为 48.3%、17.7%、15%，合计达到 81%。最大调节能力方面，截至 2026 年 6 月底，华东、南方、华北地区虚拟电厂最大调节能力分别达到 669 万千瓦、496.4 万千瓦、513.4 万千瓦，占比分别为 32.7%、24.3%、25.1%，合计达到 82.1%。
报告指出，虚拟电厂聚合资源类型持续拓展。虚拟电厂聚合资源由可调节负荷单一类型资源，逐步拓展至可调节负荷、分布式电源、储能、电动汽车充换电设施等多类型资源。截至 2026 年 6 月底，可调节负荷、分布式电源、储能、电动汽车充换电设施各类型资源容量占比分别为 80.2%、4.4%、3.6%、11.8%。
延伸阅读
虚拟电厂并非传统意义上新建的实体电厂，而是运用数字化、智能化等先进技术，将分布式电源、可调节负荷、储能、电动汽车充换电设施等分散资源聚合起来，作为一个整体协同参与电网调度与电力市场交易的电力运行组织模式。按国家能源局对新型经营主体的分类，虚拟电厂属于资源聚合类新型经营主体，与智能微电网并列。
文中提到的《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》，由国家发展改革委、国家能源局于 2025 年 3 月印发（发改能源〔2025〕357 号）。该指导意见除提出 2027 年全国虚拟电厂调节能力达到 2000 万千瓦以上的目标外，还明确到 2030 年虚拟电厂应用场景进一步拓展、各类商业模式创新发展，全国虚拟电厂调节能力达到 5000 万千瓦以上。
相比传统调峰电源，虚拟电厂具有一定优势：建设周期可从 3 年缩短至 3 个月，调节速度从分钟级提升至秒级，单位容量投资成本约为抽水蓄能的 1/5。据测算，仅工商业可调负荷、电动汽车、分布式储能三类资源的调节潜力就超过 3 亿千瓦，相当于 150 座大型抽水蓄能电站的容量。
2026 年 8 月，国家发展改革委、国家能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》，明确提出大力促进虚拟电厂发展，到 2030 年虚拟电厂最大调节能力超过 5000 万千瓦。国家能源局数据显示，截至 2025 年底，全国虚拟电厂总规模已超过 3500 万千瓦。